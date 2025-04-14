Унікальний хор хлопчиків, що діє у Кременчуці, запрошує на навчання. Набір триває

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 389

У Кременчуці на базі музичної школи №1 вже кілька років існує особливий творчий колектив — хор хлопчиків. Це унікальний для нашого міста проєкт, адже суто чоловічі хори — рідкість навіть для великих культурних центрів

«Кременчуцький телеграф» відвідав одну з репетицій хору, послухав, як звучать хлопчикові голоси й поспілкувався з керівницею колективу Оленою Родиною.

— Голоси хлопчиків, особливо в діапазоні сопрано й альт, відзначаються особливою чистотою, ясністю та унікальним звучанням, яке важко відтворити в дорослих хорах, — розповідає пані Олена.

Вона зазначає, що ідея створити хор хлопчиків народилася ще у «ковідні часи». Через те, що більшість груп хору — це дівчатка, під яких зазвичай й підбирається репертуар, хлопці часто нудьгували на заняттях. Щоб зацікавити їх, пані Олена вирішила організувати новий колектив — невеликий хлопчиків ансамбль.

— Спочатку це було п’ять-шість хлопчиків, але згодом колектив став популярним й кількість швидко зросла до 25 осіб. Сьогодні до складу входять учні школи, які опановують гру на різних музичних інструментах, а також із задоволенням відвідують наші репетиції.

Серед учасників хору є діти-переселенці з Сєверодонецьку, Краматорську, Харкова, з Херсонської області. Є діти учасників бойових дій, але в музичному класі всі вони стають одним цілісним колективом.

Керівниця зазначає, що хоровий спів це не лише про музику. Це про виховання справжніх чоловіків — сильних, чуттєвих, відповідальних. Про спільну справу, що об’єднує, надихає та формує майбутнє покоління.

— Хлопці змінюються просто на очах. Вони стають більш організованими, відкритішими, впевненішими у собі. Окрім музичної краси, хор хлопчиків також має важливе виховне значення. Учасники колективу отримують не лише вокальну підготовку, а й дисципліну, відповідальність, вміння працювати в команді.

На сьогодні репертуар хору великий й різноманітний.

— Ми зберігаємо традиції класичної, сучасної та народної української хорової музики. Водночас виховуючи нові покоління музикантів і даючи їм можливість розвиватися як унікальним голосам, так і особистостям. Ми співаємо козацькі пісні, репертуар Національної капели бандуристів, а також композиції сучасних виконавців.

Самі хлопці із задоволенням співають різний репертуар.

Наприклад, учень класу фортепіано Гліб, який відвідує хор протягом трьох років, віддає перевагу українським народним пісням.

Іван, учень класу фортепіано, який ходить на хор третій рік поспіль, особливо любить співати западні пісні.

Антон Довженко відвідує хор з його заснування. Він учасник й переможець багатьох музичних й співочих конкурсів. Каже, що любить як класичний й народний спів, так і сучасну музику.

Микита любить і нові, і старі народні пісні. Каже, пишається тим, що просуває українську культуру.

Майже всі хлопці впевнені, що відвідувати хор — це круто, адже українська музика затребувана.

— Ми не тільки співаємо, але дізнаємось багато нового й корисного, ми просуваємо українську культуру. На хор ходити круто й модно. Тому ще співати українське — це дуже популярно й модно сьогодні! — каже Максим.

Керівниця хору пишається своїми учнями. Єдине, про що жалкує, що хор не виступає на великій сцені, лише показує свої досягнення під час тематичних виступів в музичній школі.

— Якби в нас була спонсорська підтримка, ми б їздили на конкурси, але на жаль, на сьогодні такої можливості немає. Тому поки працюємо для власного задоволення й розвитку.

Пані Олена також розповідає про ризики роботи з хором хлопчиків. Річ у тому, що чоловічі голоси ламаються в певний період віку. Й коли починається мутація голосу, хлопцям взагалі не можна співати.

— Щоб не відпустити такого хлопчика з хору, я шукаю, як його залучити по-іншому. Наприклад, поки одні співають, інші плескають. Ми часто використовуємо рухи тіла, якісь шумові інструменти. Або хлопчики підсвистують мелодії. Тож для кожного знаходжу заняття.

Пані Олена запрошує всіх охочих на навчання. Набір учнів триває.