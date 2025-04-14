Унікальний хор хлопчиків, що діє у Кременчуці, запрошує на навчання. Набір триває

У Кременчуці на базі музичної школи №1 вже кілька років існує особливий творчий колектив — хор хлопчиків. Це унікальний для нашого міста проєкт, адже суто чоловічі хори — рідкість навіть для великих культурних центрів
«Кременчуцький телеграф» відвідав одну з репетицій хору, послухав, як звучать хлопчикові голоси й поспілкувався з керівницею колективу Оленою Родиною.
Вона зазначає, що ідея створити хор хлопчиків народилася ще у «ковідні часи». Через те, що більшість груп хору — це дівчатка, під яких зазвичай й підбирається репертуар, хлопці часто нудьгували на заняттях. Щоб зацікавити їх, пані Олена вирішила організувати новий колектив — невеликий хлопчиків ансамбль.
Серед учасників хору є діти-переселенці з Сєверодонецьку, Краматорську, Харкова, з Херсонської області. Є діти учасників бойових дій, але в музичному класі всі вони стають одним цілісним колективом.
Керівниця зазначає, що хоровий спів це не лише про музику. Це про виховання справжніх чоловіків — сильних, чуттєвих, відповідальних. Про спільну справу, що об’єднує, надихає та формує майбутнє покоління.
На сьогодні репертуар хору великий й різноманітний.
Самі хлопці із задоволенням співають різний репертуар.
Наприклад, учень класу фортепіано Гліб, який відвідує хор протягом трьох років, віддає перевагу українським народним пісням.
Іван, учень класу фортепіано, який ходить на хор третій рік поспіль, особливо любить співати западні пісні.
Антон Довженко відвідує хор з його заснування. Він учасник й переможець багатьох музичних й співочих конкурсів. Каже, що любить як класичний й народний спів, так і сучасну музику.
Микита любить і нові, і старі народні пісні. Каже, пишається тим, що просуває українську культуру.
Майже всі хлопці впевнені, що відвідувати хор — це круто, адже українська музика затребувана.
Керівниця хору пишається своїми учнями. Єдине, про що жалкує, що хор не виступає на великій сцені, лише показує свої досягнення під час тематичних виступів в музичній школі.
Пані Олена також розповідає про ризики роботи з хором хлопчиків. Річ у тому, що чоловічі голоси ламаються в певний період віку. Й коли починається мутація голосу, хлопцям взагалі не можна співати.
Пані Олена запрошує всіх охочих на навчання. Набір учнів триває.
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