Суд зобов’язав «Укртатнафту» виплатити понад 123 млн грн компанії з орбіти Коломойського

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Заборгованість виникла внаслідок неналежного виконання «Укртатнафти» умов укладеного 2021 року між сторонами договору поставки, йдеться у рішенні суду

Господарський суд Полтавської області видав наказ на виконання рішення, яким зобов’язав АТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ) виплатити понад 123 млн грн боргу київській компанії «Юнайтед енерджі». Про це стало відомо з наказу суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі досудових рішень 11 квітня.

Обидві структури пов’язують з бізнес-орбітою олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, компанію «Юнайтед Енерджі» пов’язують з його бізнес-партнером Михайлом Кіперманом, який зараз оголошений у розшук, пише видання «Лівий берег». Своєю чергою сам Ігор Коломойський мав значну частину акцій АТ «Укртатнафта» разом з Олександром Ярославським, бізнесменом, колишнім власником УкрСиббанку, до відчуження підприємства у власність держави у листопаді 2022-го.

Заборгованість виникла внаслідок неналежного виконання «Укртатнафти» умов укладеного 2021 року між сторонами договору поставки, йдеться у рішенні суду.

Згідно з текстом наказу, «Укртатнафта» має сплатити:

114 283 268,03 грн — основний борг;

3 493 659,78 грн — 3% річних;

4 856 816,70 грн — інфляційні втрати;

939 400,00 грн — судовий збір.

Документ став чинним після того, як 5 березня 2025 року Східний апеляційний господарський суд у Харкові залишив рішення першої інстанції без змін.

Нагадаємо, Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») на 43,05% належав державі в особі НАК «Нафтогаз України», решта акцій була поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським. 9 листопада 2022 року ПАТ «Укрнафта» заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми. Також співробітники СБУ прийшли в «Укртатнафту» на Кременчуцький НПЗ.

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Слідство підозрює службових осіб групи компаній «Укрнафти» в ухиленні від сплати податків на понад 700 млн грн протягом 2019-2022 років. Напередодні, 8 листопада, стало відомо, хто увійшов до наглядової ради «Укртатнафти»