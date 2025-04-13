У Кременчуці стрілянина — між двома компаніями на Петрівці стався конфлікт

Сьогодні, 21:21 Переглядів: 366 Коментарів: 1

У Кременчуці, в районі Петрівки, місцеві жителі чули стрілянину. За словами очевидців, між двома компаніями стався конфлікт — один із хлопців дістав пістолет та відкрив вогонь.На місце прибула поліція, почалася погоня. Зараз на місці працюють правоохоронці.

Про це повідомив Телеграм-канал «Громада Бест–Кременчуцький район» та інші місцеві Телеграм-канали.

«Кременчуцький Телеграф» зв’язався з пресофіцеркою Кременчуцького райуправління поліції Анною Васенко та попросив її прокоментувати надзвичану ситуацію.

— Ми розбираємось. Є кофлікт між двома компаніями, які були під дією алкоголю. Зараз на місці слідчо-оперативна група. Усі підробиці зранку, — зазначила Анна Васенко.

Тож про усі деталі з роз’ясненням правоохоронців повідомимо нашим читачам вранці.