На кременчуцьких кладовищах прибиратимуть засохлі рослини: очікувана вартість робіт — 1,2 млн грн

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Прибирання рослин триватиме з 1 травня і до кінця року

Комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» замовляє видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів. Очікувана вартість робіт — 1,2 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Прибирання рослин триватиме з 1 травня і до кінця року. Роботи проводитимуть, зокрема, на Центральному кладовищі в Потоках, Кохнівському кладовищі, кладовищі «Крюківське», кладовищі на вулиці Олексія Древаля, кладовищі Новоміське, Ревівському.

Нагадаємо, кременчужан закликають не нести штучні квіти на кладовища у поминальні дні.