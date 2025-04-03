Найближчим часом мешканці Лівобережжя Кременчука перестануть отримувати платіжки за тепло влітку

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 867

Після визначення нового надавача послуг тариф для містян, яких раніше обслуговувало «Полтаватеплоенерго», буде на рівні довоєнного

Вже найближчим часом мешканці Лівобережжя Кременчука перестануть отримувати платіжки за тепло влітку. Про це розповів очільник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик під час депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства.

Він нагадав, що 21 березня Полтавська обласна рада ухвалила рішення передати Кременчуцьку ТЕЦ із балансу «Полтаватеплоенерго» на баланс держави.

— Наскільки мені відомо, то там дуже чіткі строки зазначені й лімітовані цією передачею. Сама по собі передача мала б здійснитися до 4 квітня, але на сьогодні інформація про це відсутня, — зазначив Москалик.

Іван Москалик також зауважив, що як тільки будуть підписані двосторонні акти передачі майна з балансу на баланс, жителі Кременчука відразу перестануть отримувати платіжки за тепло у літній період. Тобто у квітні жителі лівобережжя або вже не отримають платіжки за тепло, або ж отримають їх востаннє.

Наголосив Москалик і на тому, які тарифи на тепло очікують містян надалі.

— Хто б не став новим надавачем послуг з постачання теплової енергії, постачанню гарячої води на лівому березі Кременчука, тариф для населення буде такий, який діяв до початку воєнного стану. Ми спільно будемо цей тариф встановлювати. Оскільки ми пам’ятаємо, що на період воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів для населення.

Нагадаємо, раніше говорив про це і міський голова Кременчука Віталій Малецький. За його словами, для населення Кременчука застосовуватимуть тариф на опалення, який діяв станом на 24 лютого 2022 року.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».