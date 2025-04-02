У Кременчуці клуб «Авангард» не працює через мобілізацію тренерів: влада обговорила позашкільну освіту

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 382

Для того, щоб викладати у спортивних закладах, необхідно мати відповідну освіту

На сьогодні у Кременчуці продовжують обговорювати питання роботи дитячо-юнацьких клубів та загалом позашкільної освіти. У закладах не вистачає кадрів, також є проблеми з кількістю та розташуванням укриттів біля відповідних закладів. Про це стало відомо під час депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту 2 квітня.

Зокрема, за словами очільника департаменту молоді і спорту Олега Медведенка, на сьогодні тренери клубу «Авангард» мобілізовані до лав Збройних сил України, а заміну їм нині знайти складно. Для того, щоб викладати у спортивних закладах, необхідно мати відповідну освіту.

У Кременчуці надалі шукатимуть шляхи розв’язання проблеми з роботами клубів та закладів позашкільної освіти.

Нагадаємо, торік міський голова Віталій Малецький розповів, що «протягом останніх років у Кременчуці зменшилася кількість дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання». Станом на березень 2025 року у Кременчуцькій громаді діють 18 дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, розповіла заступниця департаменту у справах сімей і дітей Анна Калюжна.