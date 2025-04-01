У Кременчуці створили «Сервісний офіс у справах ветеранів»

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 654

У Кременчуці з’явилися три фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які готові допомагати ветеранам. Про це сьогодні, 1 квітня, повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

— У комунальній установі «ТУРБОТА» створено відділення «Сервісний офіс у справах ветеранів». У ньому працюватимуть спеціалісти, які допомагають ветеранам війни, демобілізованим особам, родинам загиблих захисників і захисниць, а також постраждалим учасникам Революції Гідності адаптуватися до цивільного життя, — йдеться в повідомленні.

А далі роз’яснюється, чим можуть допомогти фахівці ветеранам війни та їхнім родинам:

психологічна підтримка;

консультації та юридичний супровід;

допомога з оформленням документів;

сприяння у працевлаштуванні та професійній адаптації;

підтримка у житлових питаннях;

організація реабілітації та медичних послуг;

допомога в організації дозвілля та транспортної підтримки.

— Фахівці «Сервісного офісу у справах ветеранів» готові надати допомогу у всіх важливих питаннях! – запевняють у пресслужбі та закликають звертатися, якщо потрібна допомога чи консультація.

Контакти фахівців:

Олена — 0970623238

Тетяна — 0502219950

Олена — 0665290003

У повідомленні не зазначена адреса «Сервісного офісу у справах ветеранів». За даними нашого видання він буде працювати у приміщенні колишньої жіночої консультації № 1 на вулиці Івана Мазепи, 17. Наразі там завершується капітальний ремонт.

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Нагадаємо, у лютому «Кременчуцький Телеграф» писав, що роботу фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, або помічників ветерана, як їх ще недавно називали, профінансували з державного бюджету. Міський бюджет отримав 1,2 млн грн державної субвенції на виплату зарплат помічникам ветерана.

24 січня Кабмін ухвалив постанову № 67, якою затвердив розподіл обсягу субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зокрема Полтавській області було виділено 16,6 млн грн. Кременчук з них отримав поки трохи більше ніж 1,2 млн. Цих коштів має вистачити Кременчуцькій громаді до кінця поточного року. У разі збільшення чисельності фахівців із супроводу ветеранів та додаткової потреби у коштах на забезпечення їх роботи, сума державної субвенції протягом року може бути збільшена.

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У грудні ми писали, що загалом на Полтавщині вже працюють вже 37 помічників ветеранів, з яких третина — ветерани війни. З них шість фахівців працюють у Кременчуцькому районі, а один — у Кременчуцькій громаді.

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«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що 2 серпня 2024 року Кабмін ухвалив постанову, якою визначив механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Мінветеранів відкрило прийом заяв на участь у відборі на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Мінветеранів ще минулого року розпочало пілотний проєкт із запровадження нового сервісу для ветеранів війни та членів їхніх сімей. У складі територіальних громад запровадили інститут помічника ветерана. Влітку минулого року цей пілотний проєкт стартував у 4-х регіонах, а восени до них доєдналася Полтавська область. У 2024 році проєкт мав охопити всю Україну і, за планами Мінветеранів, комфортні умови для переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам мають забезпечувати близько 15 тисяч помічників ветеранів.

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У Кременчуці на початку минулого року працював один помічник ветерана, який пройшов навчання, Втім, 23 квітня Максим Лаврик звільнився за власним бажанням.