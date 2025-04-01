Подарунок від Дедюрина: в експозиції військово-історичного музея ВПУ №7 з'явився дрон «Молнія-2М»

— Це не просто музейний експонат, це дуже кропітка робота з відновлення БПЛА. І за це ми щиро дякуємо пану Віталію

. Це не перший подарунок до експозиції музею. І ми сподіваємося ще на довгу і плідну співпрацю, — підкреслив пан Поляков.