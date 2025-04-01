Подарунок від Дедюрина: в експозиції військово-історичного музея ВПУ №7 з'явився дрон «Молнія-2М»
Сьогодні, 17:02Переглядів: 365
Дальність польоту — до 30 км, навантаження — до 10 кг
Днями кременчужанин, волонтер, директор міського саду Віталій Дедюрин передав Військово-історичному музею ВПУ № 7 російський дрон «Молнія-2М».
— Ось і ще один «прильот» до нашого Військово-історичного музею. «Молнія — 2М». Російський БПЛА. До десяти кілограмів корисного навантаження. До 30 кілометрів — дальність польоту. І хоча, як-то кажуть «зроблений із гі*на та палок», але дуже небезпечний, — повідомив Володимир Поляков, керівник музею.
Віталію Дедюрину майбутній експонат передали військові під час його перебування на лінії фронту. Він власними силами відновив дрон й передав його для збереження в музей.
— Це не просто музейний експонат, це дуже кропітка робота з відновлення БПЛА. І за це ми щиро дякуємо пану Віталію. Це не перший подарунок до експозиції музею. І ми сподіваємося ще на довгу і плідну співпрацю, — підкреслив пан Поляков.