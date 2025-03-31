Бізнес, дохід у понад 2 млн грн: що задекларував депутат міськради Денис Терещенко

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За рік Терещенко отримав понад 2,56 млн грн. Основна частина — 2,39 млн грн — це дохід від підприємницької діяльності

Депутат Кременчуцької міськради Денис Терещенко подав щорічну декларацію про доходи і майно за 2024 рік. У ній він вказав понад 2,5 мільйона гривень доходу, дві квартири у Кременчуці, два авто та корпоративні права у будівельному бізнесі.

Нерухомість

Денис Терещенко задекларував дві квартири в Кременчуці. Перша — площею 73,8 м² — перебуває у спільній сумісній власності з трьома особами. Друга — оформлена на Івана Терещенка (ймовірно, сина), однак декларант зареєстрований у цьому житлі.

Авто

Депутат володіє вантажним ГАЗ 53-27 (1983 року). Також він користується позашляховиком Toyota Land Cruiser 200 (2020 року) з 2022 року, на підставі договору фінансового лізингу, укладеного з ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог». За даними YouControl, керівником і засновником компанії є депутат Терещенко. Ціну машини у декларації не вказали.

Гроші та доходи

За рік Терещенко отримав понад 2,56 млн грн. Основна частина — 2,39 млн грн — це дохід від підприємницької діяльності. Ще близько 170 тисяч — зарплати в різних організаціях, кешбек та пенсія, яку він почав отримувати з 2024 року. З 2021-2023 роки пенсійних виплат депутат не декларував.

Як заощадження він тримає 1,7 млн грн готівкою.

Бізнес та посади

Терещенко є власником ТОВ «Естеттехнолог» (100%), керує благодійною фундацією «Країна вільних» та громадським формуванням «Соколи Полтавщини». Також депутат працює адміністратором у приватному підприємстві «Вайтмед». Керівником та одним з засновників підприємства є Лариса Білявська — колишня дружина Дениса Терещенка. Як писало раніше видання «Наші гроші», компанія зареєстрована на початку 2021 року за адресою Першої міської лікарні Кременчука. Фактично з моменту реєстрації почала перемагати у закупівлі послуг прання комунальними закладами міста.

Нагадаємо, з 2023 року «Естеттехнолог» облаштовує укриття у гімназії № 2.