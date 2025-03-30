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Майно, заощадження та доходи: що задекларувала заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 682 Коментарів: 1

У готівці чиновниця зберігає 12 тисяч доларів США, 200 тисяч гривень, 3,2 тис. євро. На банківських рахунках Ольга Усанова тримає понад 180 тисяч гривень

Заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова подала щорічну декларацію про майно і доходи за 2024. Чиновниця задекларувала нерухомість, заощадження, доходи та позику у банку. 

Як членів родини жінка вказала свого чоловіка Юрія Усанова. 

Її чоловік Юрій володіє земельною ділянкою у Кременчуці з 2008 року, площа — 1000 м². У 2021 році Ольга Усанова стала власницею квартири у Кременчуці. Площа оселі 72,4 м², а вартість — 434 тис. 400 грн. Згідно з даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира знаходиться у ЖК Oasis на вулиці Івана Мазепи. Її Ольга Усанова придбала у Ганни Дворецькової, про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані за 2022 рік. 

На посаді заступниці очільника громади Усанова отримала за рік 983 тис. 3 гривні. Також жінка задекларувала виплати від профспілки — 2 тис. 850 гривень. 

У готівці чиновниця зберігає 12 тисяч доларів США, 200 тисяч гривень, 3,2 тис. євро. На банківських рахунках Ольга Усанова тримає понад 180 тисяч гривень. 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України перевірятиме факт імовірного набуття необґрунтованих активів заступницею міського голови Кременчука Ольгою Усановою.

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Автор: Телеграф
Теги: Ольга Усанова декларація
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Коментарі: 1

1 391
Andron777:
Сьогодні, 17:29

Пів року не їла не пила і на квартиру накопила... Воно й видно шо голодувала...smirk


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