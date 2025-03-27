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Чи зміняться у Кременчуці тарифи на опалення з появою нового постачальника теплоенергії: влада прокоментувала це

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 12

Після передачі Кременчуцької ТЕЦ з балансу комунального підприємства «Полтаватеплоенерго» у власність держави жителям громади доведеться шукати нового постачальника теплоенерго

Для населення Кременчука застосовуватимуть тариф на опалення, який діяв станом на 24 лютого 2022 року, якщо «новий надавач послуг, який буде визначений Нацкомісією і виконавчим комітетом, захистить свої тарифи на генерацію, постачання, розподіл», сказав міський голова Віталій Малецький. Про це він розповів на засіданні виконавчого комітету 27 березня. 

Інших деталей Малецький не надав. 

Нагадаємо, Кременчуцька теплоелектроцентраль більше не на балансі обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго». Рішення про передачу підприємства у власність держави ухвалили на сесії Полтавської облради 21 березня. 

Після передачі ТЕЦ жителям Кременчуцької громади доведеться шукати нового постачальника теплової енергії замість «Полтаватеплоенерго». 

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. 

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго». 

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Автор: Телеграф Джерело фото: 1.zt.ua
Теги: Полтаватеплоенерго тепло тариф
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