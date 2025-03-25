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У Кременчуці суд розглядатиме справу про зловживання впливом членом ВЛК: що про це відомо

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 334

Прокурор наполягав на призначенні справи до розгляду без застосування запобіжного заходу, що підтримали і захисник, і сам обвинувачений

Автозаводський районний суд Кременчука призначив на 28 березня судове засідання у справі щодо можливого зловживання впливом. Обвинувачений лікар-хірург Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Г. Богаєвського, член військово-лікарської комісії (ВЛК), підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 24 березня.

Під час підготовчого засідання суд визнав обвинувальний акт належно складеним і таким, що відповідає вимогам КПК України. Підстав для його повернення прокурору чи закриття провадження не виявили.

Прокурор наполягав на призначенні справи до розгляду без застосування запобіжного заходу, що підтримали і захисник, і сам обвинувачений. Суд вирішив провести слухання у відкритому режимі.

Що відомо про справу від ДБР

У вересні торік працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ) повідомили про підозру члену ВЛК одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Кременчука. Посадовець за хабарі пропонував чоловікам призовного віку уникнути мобілізації, оформлюючи їм фіктивні групи інвалідності. 

Фігурант оцінював свої «послуги» у 12 тисяч доларів США. Одному з офіцерів запасу він обіцяв допомогти оформити другу групу інвалідності на підставі вигаданих розладів нервової системи, хоча чоловік був здоровий. Посадовець також гарантував «розв’язання питань» з місцевим територіальним центром комплектування, якщо чоловіка почнуть викликати до військкомату.

Після одержання 12 тисяч доларів США члена ВЛК затримали та повідомили про підозру у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у пів мільйона гривень.

Що стало відомо з ухвал суду

Як повідомляє Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, посадовці Кременчуцького районного управління поліції (заступник начальника управління, начальника кримінальної поліції Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області) та військово-лікарської комісії розробили корупційну схему, що дозволяла ухилянтам отримати документи для виїзду з країни. Вартість такої «послуги» становила 20 тисяч доларів США.

За даними слідства, один із мешканців Кременчука погодився на таку пропозицію та передав необхідні документи для оформлення фіктивної інвалідності. У процесі переговорів учасники схеми неодноразово змінювали суму неправомірної вигоди, зрештою встановивши її на рівні 12 тисяч доларів США.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ВЛК ДБР ухилення від мобілізації
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