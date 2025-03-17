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Зарплата у понад мільйон гривень: заступниця міського голови Кременчука оприлюднила декларацію за 2024

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 226

Також чиновниця за рік отримала пенсію — 253 тис. 415 грн та інші виплати від міськради — 1800 грн

Директорка департаменту фінансів Кременчуцької міської ради, заступниця міського голови Тетяна Неіленко задекларувала доходи за 2024 рік. Чиновниця вказала доходи, нерухомість, транспорт та заощадження.

Відомо, що за 2024 рік Неіленко заробила 1 млн 36 тис. 904 грн. Також чиновниця за рік отримала пенсію — 253 тис. 415 грн та інші виплати від міськради — 1800 грн. 

У порівняні з попереднім роком (2023) заощадження у Неіленко збільшились. Зокрема, за 2024 рік заступниця міського голови задекларувала 100 тисяч гривень готівки та 360 тисяч 420 грн на банківських рахунках. У 2023 році загальна сума задекларованих грошових активів складала майже 400 тисяч гривень.

У порівняні з 2021-2022 роками з нерухомості і транспорту у Неіленко нічого не змінилось. Нагадаємо, раніше ми писали, що чиновниця має дві квартири, землі площею понад 1,5 тис. м² та житловий будинок. З транспорту Тетяна Неіленко володіє двома автівками — KIA Sportage 2019 року випуску та CHERY TIGGO 2013 року випуску. Вказана ціна першої машини — 515 тисяч гривень, а другої — 130 тисяч гривень. 

Нагадаємо, начальник Кременчуцького РТЦК та СП Мазніцький задекларував зарплату за 2024 рік.

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Автор: Телеграф
Теги: декларація Тетяна Неіленко
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