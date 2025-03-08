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Кременчук, Війна

На захисті міста та регіону: у Кременчуці нагородили військовослужбовців, які щоночі відбивають удари безпілотників

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 159

 

Оборонці українського неба отримали подяку міського голови та грамоти виконавчого комітету

Днями у Кременчуці міський голова Віталій Малецький нагородив військовослужбовців, які щоночі оберігають повітряний простір міста та регіону і збивають російські безпілотники.

— У нас є підрозділи, які виконують завдання по захисту об'єктів критичної інфраструктури регіону, захисту міста та інших важливих для економіки підприємств. Ми хочемо подякувати цим хлопцям за їхню роботу, за збиті дрони, за те, що вони відвернули загрозу для мирних громадян, для наших будинків, для наших шкіл, лікарень, дитячих садочків, — повідомив міський голова.

Один із військовослужбовців Кременчуцького добровольчого формування територіальної громади отримав подяку міського голови за вагомий внесок у прикриття об'єктів критичної інфраструктури, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України під час надання відсічі збройній агресії РФ.

— Він не мав би цього робити, бо виконує зовсім інші завдання, але у прагненні бути корисним і захищати свою Батьківщину взяв на себе дещо більшу відповідальність, — наголосив мер.

Також грамоти виконавчого комітету Кременчуцької міськради отримали військовослужбовці одного із підрозділів Національної гвардії України. Відзначили захисників за сумлінне виконання службових бойових завдань, захист повітряного простору міста Кременчука від повітряних атак противника на об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно двоє ветеранів війни з Кременчука отримали нагороди від обласної ради.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: військовослужбовці НГУ нагородження
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