У Кременчуці прирівняли проїзні на тролейбуси та автобуси: яка вартість

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 683

Раніше у місті можна було придбати проїзний окремо на автобус, тролейбус або спільний, який коштував дорожче

Сьогодні, 6 березня, на засіданні виконкому у Кременчуці затвердили єдиний проїзний квиток на тролейбуси та автобуси. Раніше таке рішення анонсував міський голова Віталій Малецький під час зустрічі зі стипендіатами.

Із квітня у місті діятиме тільки один проїзний квиток, яким можна користуватися як в автобусі, так і в тролейбусі. Його вартість становитиме:

Учнівський — 200 грн;

Студентський — 230 грн;

Для громадян — 600 грн;

Для підприємств і організацій — 1000 грн.

Раніше 600 гривень коштував проїзний лише на тролейбус, вартість проїзного на тролейбус+автобус була 800 гривень.

Нагадаємо, вартість на проїзд у тролейбусах міста підвищили із 1 жовтня 2024 року.