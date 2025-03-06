У Кременчуці прирівняли проїзні на тролейбуси та автобуси: яка вартість

Раніше у місті можна було придбати проїзний окремо на автобус, тролейбус або спільний, який коштував дорожче
Сьогодні, 6 березня, на засіданні виконкому у Кременчуці затвердили єдиний проїзний квиток на тролейбуси та автобуси. Раніше таке рішення анонсував міський голова Віталій Малецький під час зустрічі зі стипендіатами.
Із квітня у місті діятиме тільки один проїзний квиток, яким можна користуватися як в автобусі, так і в тролейбусі. Його вартість становитиме:
Раніше 600 гривень коштував проїзний лише на тролейбус, вартість проїзного на тролейбус+автобус була 800 гривень.
Нагадаємо, вартість на проїзд у тролейбусах міста підвищили із 1 жовтня 2024 року.
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