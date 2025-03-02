У Кременчуцькому районі розслідують справу з можливим зливом нечистот у поле

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 81

Біля села Омельник Кременчуцького району правоохоронець помітив у полі автомобіль-асенізатор, який зливав у ґрунт нечистоти. Це сталось 21 лютого. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду Кременчука.

Поліціянти вилучили з місця події машину. Прокурор клопотав про арешт транспорту. Водночас суд повернув клопотання, оскільки воно подане з порушеннями. Зокрема, у ньому не було вказано, на якій підставі без санкції суду провели огляд приватної земельної ділянки, також були відсутні відомості про допит власника землі.

Крім того, до клопотання також додали договір щодо постачання органічних добрив, що могло б пояснити перебування авто на місці події — «той факт, що автомобіль Renault обладнано асенізаційною цистерною, сам по собі не вказує на злив нечистот, оскільки згідно відкритих даних використання транспортні засоби з подібними цистернами є поширеним для внесення органічних добрив в ґрунт», йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, Держекоінспекція зафіксувала забруднення Кременчуцького водосховища.