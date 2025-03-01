ВПУ №7: центр патріотичного виховання Кременчука вшановує дружин й матерів загиблих героїв

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В суботу, 1 березня, в Кременчуці в Вищому професійному училищі № 7 відбувся захід, присвячений Дню української жінки

Його ініціювали й організували адміністрація ВПУ, Координаційний центр обʼєднань ветеранів і волонтерів, а також кременчуцький 145-й батальйон територіальної оборони, який формувався на базі училища.

Головними учасниками заходу стали матері й дружини випускників ВПУ, які віддали свої життя, захищаючи незалежність рідної країни.

Зазначимо, що в училищі свято зберігають памʼять загиблих героїв й підтримують їх родини.

Директор ВПУ 7 Микола Несен привітав присутніх й зазначив, що пам’ять — це не просто спогади, а невидима нитка, яка з’єднує покоління, надихає на боротьбу та нагадує про справжню ціну свободи.

Українські воїни, що віддали свої життя за незалежність нашої держави, залишили по собі не лише подвиги, а й незагойний біль у серцях матерів, дружин і доньок. Саме тому шанування їхньої пам’яті — наш моральний обов’язок, а підтримка тих, хто втратив найдорожче, є справою честі для всього суспільства, зазначив директор.

Полковник у відставці, керівник військово-історичного музею Володимир Поляков також привітав жінок, подякував за виховання справжніх патріотів своєї країни.

— ВПУ № 7 давно стало справжнім центром патріотичного виховання міста, і сьогодні тут звучать не лише слова скорботи, а й глибокої вдячності тим жінкам, які виховали мужніх захисників України, — підкреслив він.

У цей день в стінах ВПУ № 7 лунали слова підтримки, пам’яті та гордості. Атмосфера заходу була проникнута глибоким емоційним змістом — теплі слова вдячності на адресу родин та музичні номери не залишили байдужим нікого в залі.

Особливо зворушливим моментом стало вручення квітів й солодощів жінкам, які втратили своїх синів і чоловіків, але не втратили сили духу.

— Ваші сини та чоловіки вже не прийдуть привітати вас зі святом. За них це зробимо ми, — сказав Микола Несен.

Директор училища наголосив, що ВПУ № 7 продовжуватиме традиції патріотичного виховання молоді та підтримуватиме родини своїх героїчних випускників.

Цей захід — ще одне нагадування про те, що жінки-героїні живуть поруч із нами. Вони втратили найдорожче, але продовжують бути символом витримки, любові та відданості Україні. Ми маємо підтримувати їх щодня, пам’ятаючи про біль втрати найдорожчого.