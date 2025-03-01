ВПУ №7: центр патріотичного виховання Кременчука вшановує дружин й матерів загиблих героїв

В суботу, 1 березня, в Кременчуці в Вищому професійному училищі № 7 відбувся захід, присвячений Дню української жінки
Його ініціювали й організували адміністрація ВПУ, Координаційний центр обʼєднань ветеранів і волонтерів, а також кременчуцький 145-й батальйон територіальної оборони, який формувався на базі училища.
Головними учасниками заходу стали матері й дружини випускників ВПУ, які віддали свої життя, захищаючи незалежність рідної країни.
Зазначимо, що в училищі свято зберігають памʼять загиблих героїв й підтримують їх родини.
Директор ВПУ 7 Микола Несен привітав присутніх й зазначив, що пам’ять — це не просто спогади, а невидима нитка, яка з’єднує покоління, надихає на боротьбу та нагадує про справжню ціну свободи.
Українські воїни, що віддали свої життя за незалежність нашої держави, залишили по собі не лише подвиги, а й незагойний біль у серцях матерів, дружин і доньок. Саме тому шанування їхньої пам’яті — наш моральний обов’язок, а підтримка тих, хто втратив найдорожче, є справою честі для всього суспільства, зазначив директор.
Полковник у відставці, керівник військово-історичного музею Володимир Поляков також привітав жінок, подякував за виховання справжніх патріотів своєї країни.
У цей день в стінах ВПУ № 7 лунали слова підтримки, пам’яті та гордості. Атмосфера заходу була проникнута глибоким емоційним змістом — теплі слова вдячності на адресу родин та музичні номери не залишили байдужим нікого в залі.
Особливо зворушливим моментом стало вручення квітів й солодощів жінкам, які втратили своїх синів і чоловіків, але не втратили сили духу.
Директор училища наголосив, що ВПУ № 7 продовжуватиме традиції патріотичного виховання молоді та підтримуватиме родини своїх героїчних випускників.
Цей захід — ще одне нагадування про те, що жінки-героїні живуть поруч із нами. Вони втратили найдорожче, але продовжують бути символом витримки, любові та відданості Україні. Ми маємо підтримувати їх щодня, пам’ятаючи про біль втрати найдорожчого.
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