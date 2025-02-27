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У центрі Кременчука зведуть багатоповерхівку — для цього на сесії міської ради змінять детальний план території міста

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 235

 

Багатоповерхівку побудують на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова

На засідання постійної депутатської комісії з питань  екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, яка відбулася 27 лютого, розглянули земельні питання, що виносяться на сесію міської ради 7 березня.

Головним серед них було погодження зміни до детального плану території центральної частини міста. Ці зміни передбачають реконструкцію та добудову двох об’єктів (на вулиці лейтенанта Покладова, 28 та Небесної сотні,45) та будівництво багатоповерхового житлового будинку на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова.

Як зазначила на засіданні депутатської комісії очільниця управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко, 3 лютого пройшли громадські обговорення цих змін до детального плану, й жодних зауважень чи пропозицій від їх учасників не поступило.

Громада погодила зведення житлового масиву у центрі Кременчука: забудовник має зв’язки з нардепом та будівельними компаніями 

«Кременчуцький Телеграф» писав про ці громадські слухання, в яких взяли участь 32 жителі громади. Тоді мова йшла про будівництво шестиповерхового будинку, розрахований на 63 квартири. На засіданні комісія заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко сказав, що будинок буде «до 7 поверхів», але проєкту будівництва поки немає.

Втім, нині на цьому місці вже тривають підготовчі роботи. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що будівництвом опікується ТОВ «Гофекс Оптіма», а роботи виконує ПАТ «Крюківбудтехмонтаж». 

Яким чином це будівництво пов’язано з народним депутатом Юрієм Шаповаловим, Ігорем Кушніром та іншими теперішніми та колишніми депутатами та посадовцями, можна прочитати у нашому матеріалі.

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Громада погодила зведення житлового масиву у центрі Кременчука: забудовник має зв’язки з нардепом та будівельними компаніями 

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Автор: Віктор Крук
Теги: земельна комісія депутати Кременчуцька міська рада будівництво центр
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