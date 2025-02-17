Майстер-універсал з відновлення авто малює картини й мріє про власну виставку

Кременчужанин Станіслав Гноєвий — художник-початківець. Професійно малювати почав після 40 років й каже, що творчість — один зі способів виразити свої емоції й думки
Чоловіку 43 роки. Він — майстер-універсал з відновлення автівок після ДТП, батько двох дітей. Серед захоплень, яким віддає перевагу, Станіслав називає шахи, нумізматику, настільні ігри, гітару, музику й кулінарію. Нещодавно з’явилося ще й малювання.
Зазначає, що з дитинства відчував радість від перших штрихів на папері, які малював його батько, створюючи свої красиві картини. Вже тоді зрозумів, що кожен чоловік має щось залишити після себе: дитину, книгу чи картину, збудований будинок чи сад, посаджений твоїми руками.
Дитяче захоплення знайшло реалізацію лише у дорослому віці. Перші картини, на яких зображені донька й жінка, малював, спираючись лише на власні відчуття. Каже, було гарно, але хотілося відпрацювати техніку. Зробити малюнки ще красивішими. Й чоловік вирішив взяти уроки у професійної майстрині.
Після завершення навчання, Станіслав намалював кілька пейзажів масляними фарбами. Деякі роботи ще в процесі створення. Також для створення картин використовує графіт, мастихін. Але перевагу віддає портретам, які створює за допомогою олівця.
Художник зізнається, що кожен портрет викликає сильні емоції у того, хто на ньому зображений. Саме ці емоції запам’ятовуються автору малюка й стають особливо цінними, мотивують на подальший розвиток.
Вже п’ять портретів олівцями пішли до своїх власників.
Станіслав постійно пробує нові техніки й робить все більш виразні та глибокі роботи. Каже, що хоче створити масштабну картину, наповнену символізмом, глибоким змістом та атмосферою, яка змусить глядача замислитися.
Звісно, чоловік хоче, щоб творчість приносила дохід й він мав можливість більше часу присвячувати улюбленій справі та заробляти на ній. Але поки малювання — це лише захоплення, а гроші заробляє в майстерні з ремонту авто, на роботі, яка також пов’язана з фарбами.
Поки в колекції не достатньо робіт для проведення персональної виставки. Але, як будь-який художник, Станіслав мріє показати свої роботи широкому колу поціновувачів.
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