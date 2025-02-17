Майстер-універсал з відновлення авто малює картини й мріє про власну виставку

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Кременчужанин Станіслав Гноєвий — художник-початківець. Професійно малювати почав після 40 років й каже, що творчість — один зі способів виразити свої емоції й думки

Чоловіку 43 роки. Він — майстер-універсал з відновлення автівок після ДТП, батько двох дітей. Серед захоплень, яким віддає перевагу, Станіслав називає шахи, нумізматику, настільні ігри, гітару, музику й кулінарію. Нещодавно з’явилося ще й малювання.

— Малювати почав, бо завжди відчував потребу виражати свої емоції та думки через творчість. Мене надихає навколишній світ, мистецтво й можливість створювати щось унікальне, — розповідає чоловік.

Зазначає, що з дитинства відчував радість від перших штрихів на папері, які малював його батько, створюючи свої красиві картини. Вже тоді зрозумів, що кожен чоловік має щось залишити після себе: дитину, книгу чи картину, збудований будинок чи сад, посаджений твоїми руками.

— Щось, чого за життя торкалися твої пальці, й у чому після смерті знайде притулок твоя душа. Люди дивитимуться на вирощене тобою дерево чи квітку, і в цю хвилину ти будеш живий, — філософствує художник.

Дитяче захоплення знайшло реалізацію лише у дорослому віці. Перші картини, на яких зображені донька й жінка, малював, спираючись лише на власні відчуття. Каже, було гарно, але хотілося відпрацювати техніку. Зробити малюнки ще красивішими. Й чоловік вирішив взяти уроки у професійної майстрині.

— Півтора року тому художниця Олена Кожухарь не тільки познайомила мене з технікою малювання, але й допомогла розібратися у помилках, які я робив. Вона ввела мене у світ живопису. Я почав вивчати масляні фарби, як вони лягають, наносяться, змішуються, як з ними працювати надалі.

Після завершення навчання, Станіслав намалював кілька пейзажів масляними фарбами. Деякі роботи ще в процесі створення. Також для створення картин використовує графіт, мастихін. Але перевагу віддає портретам, які створює за допомогою олівця.

— Мені подобається передавати в портреті не просто зовнішність, а й глибину характеру людини, її емоції та настрій. Вивчати обличчя та їхню унікальність. Кожна особа неповторна, і мені цікаво шукати в ній особливі риси, відображати їх у своїх роботах. Робота над портретом — це можливість краще пізнати людину, вловити її внутрішній світ та показати її через мистецтво. Портрети вимагають уваги до деталей, анатомії, світла та тіні, і мені подобається цей виклик.

Художник зізнається, що кожен портрет викликає сильні емоції у того, хто на ньому зображений. Саме ці емоції запам’ятовуються автору малюка й стають особливо цінними, мотивують на подальший розвиток.

— З кожним новим малюнком я стаю кращим, відточую техніку, вивчаю нові способи. Це мій спосіб розслабитися, відірватися від повсякденних турбот і просто насолоджуватися процесом. Мені подобається перетворювати чистий лист, полотно на щось унікальне і що надихає. До того ж через малюнки я можу передавати історії, емоції, робити людей щасливими.

Вже п’ять портретів олівцями пішли до своїх власників.

Станіслав постійно пробує нові техніки й робить все більш виразні та глибокі роботи. Каже, що хоче створити масштабну картину, наповнену символізмом, глибоким змістом та атмосферою, яка змусить глядача замислитися.

— Хочу намалювати щось, що викличе у людей сильні емоції — чи це захоплення, ностальгія чи натхнення.

Звісно, чоловік хоче, щоб творчість приносила дохід й він мав можливість більше часу присвячувати улюбленій справі та заробляти на ній. Але поки малювання — це лише захоплення, а гроші заробляє в майстерні з ремонту авто, на роботі, яка також пов’язана з фарбами.

— Я поєдную роботу і малювання, використовуючи творчість у професійній діяльності або знаходячи в ньому натхнення для роботи. Малювання — це моя віддушина, тому я приділяю йому вечори та вихідні, щоб не втрачати зв’язок з улюбленою справою. Я поступово рухаюся до того, щоб малювання стало не просто хобі, а повноцінною частиною мого життя, можливо навіть професією.

Поки в колекції не достатньо робіт для проведення персональної виставки. Але, як будь-який художник, Станіслав мріє показати свої роботи широкому колу поціновувачів.

— Я мрію про свою виставку, де зможу показати свої роботи широкій аудиторії та поділитися своїм баченням мистецтва. Мрію, щоб мої роботи стали пізнавані, щоб люди надихалися ними й знаходили в них щось особливе, — каже чоловік.