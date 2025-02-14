«Вважає, що можна купити того ж нещасного суддю». У Кременчуці обговорили позови проти «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 410

У Кременчуці під час сесії міської ради 14 лютого обговорили ситуацію з позовами юридичних і фізичних осіб проти комунального обласного підприємства «Полтаватеплоенерго» щодо платіжок за теплопостачання та гарчу воду. За словами голови Кременчуцької громади Віталія Малецького, місто нині сплачує різницю тарифів надавачу послуг.

— А «Полтаватеплоенерго» на все це дивиться крізь пальці і вважає, що можна купити того ж нещасного суддю за яких-то 10 чи 20 тисяч. Я думаю, що ми відсудимо всі ці гроші, — заявив Малецький.

За словами депутата міської ради Богдана Лазоренка, на сьогодні усі дитячі садочки, які знаходяться в судових процесах щодо перерахунку, програли справи.

— Нащо було ініціювати абсолютно однотипні позови по кожному дитячому садочку, якщо можна пройти на практиці одного закладу, двох максимум. Зрозуміло, що якщо 21-й дитячий садочок звернувся, умовно, і на наступний день інший дитячий садочок звернувся з таким самим аналогічним позовом, то один і той самий суддя не прийме інше рішення. Садочки платять 2 тисячі за першу інстанцію, 3 тисячі за другу інстанцію і 5 тисяч за Верховний суд, — сказав Лазоренко.

Віталій Малецький аргументував це тим, що розгляд справ, наприклад, щодо двох садочків міг «затягнутись» до моменту, коли спливли б строки давності — період, протягом яких особа має право звернутися до суду для захисту своїх порушених прав. Після закінчення цього строку особа все ще може подати позов, але відповідач має право заявити про сплив строку давності, і суд відмовить у задоволенні вимог.

Як повідомили у пресслужбі «Полтаватеплоенерго» на початку січня, упродовж 2024 року до судів зверталися різні групи споживачів: від бюджетних організацій до населення Кременчука, проте ніхто не визнав тарифи ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» незаконними — «судді приймали рішення на користь обласного комунального підприємства та відмовляли позивачам у їхніх вимогах».

— Йдеться про понад 150 таких рішень, прийнятих Автозаводським та Крюківським районними судами. Майже всі рішення пройшли апеляційне оскарження, за результатами якого колегія суддів відмовляла позивачам у задоволенні позовних вимог, не знайшовши правових підстав для здійснення перерахунку. Апеляційна інстанція для даної категорії справ є останньою і не підлягає розгляду у Касаційному суді, бо такі вважаються малозначними, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що у 2023 році Автозаводський районний суд частково задовольнив позов кременчужанки до обласного комунального підприємства щодо перерахування незаконних тарифів.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».

Торік 23 серпня у Міністерстві енергетики України відбулася нарада під головуванням міністра Германа Галущенка щодо передачі майна «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці з обласної до державної власності.

Цьогоріч 14 лютого депутати міської ради погодили виділити зі Стабілізаційного фонду понад півмільйона гривень на погашення штрафних санкцій, пені, 3% річних та судового збору за позовами «Полтаватеплоенерго» до комунальних закладів міста.