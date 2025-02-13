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Кременчук, Освіта

У Кременчуці наразі не можуть знайти кандидатуру на посаду директора департаменту освіти 

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 659

 

Мер додав, що кількох осіб наразі все ж розглядають, проте прізвищ поки не називає

У Кременчуці наразі не можуть знайти кандидатуру на посад директора департаменту освіти в місті. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 13 лютого.

Спочатку міський голова Віталій Малецький запитав у своїх заступників Володимира Пелипенка та Ольги Усанової чи є у них кандидати на цю посаду.

— От і в мене немає, — відповів мер.

Малецький зауважив, що у департаменті освіти наразі дійсно є кадрові проблеми, а компетентних фахівців у галузі управління освітою дуже мало. Причину  зниження кадрового потенціалу він вбачає у низькому рівні заробітних плат у галузі.

— Зараз так швидко знайти причину Геннадію Федоровичу не вдається. Ми знаємо і розуміємо, чому районна адміністрація вирішила посилитися за рахунок нього, тому що у них там теж була ситуація, що людина пішла на іншу роботу, — зауважив Малецький.

Проте все ж міський голова додав, що кілька кандидатур наразі розглядають, але не назвав їхні прізвища.

— Ми знайдемо керівника, який буде цю посаду обіймати і буде гідно виконувати свої посадові обов’язки, освіта буде розвиватись.

Нагадаємо, попередній керівник департаменту освіти Геннадій Москалик із 7 лютого працює начальником відділу освіти, культури та охорони здоров’я у Кременчуцькій райвійськадміністрації. Напередодні свого першого робочого дня на цій посаді він підтвердив журналістам «Кременчуцького Телеграфа», що працюватиме в КРВА. А от своє звільнення із попередньої не прокоментував.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: департамент освіти кадрові зміни Геннадій Москалик
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