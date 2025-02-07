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Кременчук, Здоров'я, Культура, Освіта

Освіта, культура, охорона здоров'я: нові напрямки роботи Геннадія Москалика у Кременчуцькій РВА

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 653

 

Наразі Москалик у райвійськадміністрації виконуватиме обов'язки начальника відділу

Відсьогодні Геннадій Москалик, колишній очільник департаменту освіти Кременчука, виконуватиме обов’язки начальника відділу освіти, культури та охорони здоров’я у Кременчуцькій райвійськадміністрації. Про це повідомив очільник РВА Олександр Аленін.

— Провів першу робочу зустріч з виконувачем обов’язків начальника відділу освіти, культури та охорони здоров’я райвійськадміністрації. Відсьогодні Геннадій Федорович займатиме цю посаду. Обговорили проблемні питання, які потребують оперативних і ефективних рішень в умовах війни, — написав Аленін.

До основних обов’язків Москалика наразі належатимуть:

  • забезпечення безпечного освітнього процесу, функціонування укриттів у школах, організація дистанційного навчання для внутрішньо переміщених дітей;
  • збереження культурної спадщини, організація заходів для підтримки морального духу та патріотичного виховання молоді;
  • координація роботи медичних закладів району для забезпечення їх належного функціонування в умовах підвищеного навантаження, контроль за організацією допомоги для поранених військовослужбовців та переселенців.

Тепер діяльність Геннадія Москалика значно розшириться: не тільки галузево, а й територіально. Адже тепер він співпрацюватиме не лише із Кременчуком, а й з усіма громадами району.

Нагадаємо, учора під час заходу у Вищому професійному училищі № 7 Москалик підтвердив журналістам «Кременчуцького Телеграфа», що працюватиме у райвійськадміністрації.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: фейсбук-сторінка Олександра Аленіна
Теги: Геннадій Москалик Кременчуцька РВА освіта культура здоров'я
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