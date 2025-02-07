Освіта, культура, охорона здоров'я: нові напрямки роботи Геннадія Москалика у Кременчуцькій РВА

Відсьогодні Геннадій Москалик, колишній очільник департаменту освіти Кременчука, виконуватиме обов’язки начальника відділу освіти, культури та охорони здоров’я у Кременчуцькій райвійськадміністрації. Про це повідомив очільник РВА Олександр Аленін.
— Провів першу робочу зустріч з виконувачем обов’язків начальника відділу освіти, культури та охорони здоров’я райвійськадміністрації. Відсьогодні Геннадій Федорович займатиме цю посаду. Обговорили проблемні питання, які потребують оперативних і ефективних рішень в умовах війни, — написав Аленін.
До основних обов’язків Москалика наразі належатимуть:
Тепер діяльність Геннадія Москалика значно розшириться: не тільки галузево, а й територіально. Адже тепер він співпрацюватиме не лише із Кременчуком, а й з усіма громадами району.
Нагадаємо, учора під час заходу у Вищому професійному училищі № 7 Москалик підтвердив журналістам «Кременчуцького Телеграфа», що працюватиме у райвійськадміністрації.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.