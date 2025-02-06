Очільник департаменту освіти Геннадій Москалик йде з посади: він працюватиме у Кременчуцькій райвійськадміністрації

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 3

Геннадій Москалик більше не очолюватиме департамент освіти Кременчука: відзавтра він працюватиме у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації. Про це він розповів журналістам «Кременчуцького Телеграфа» сьогодні, 6 лютого, під час заходу у Вищому професійному училищі № 7.

Водночас своє звільнення із попередньої посади пан Москалик не прокоментував. Як і не сказав, на якій посаді працюватиме у Кременчуцькій РВА.

Виконувати обов’язки керівника Департаменту освіти буде Світлана Михайленко.

Зазначимо, що чутки про можливе звільнення Геннадія Москалика ширилися містом уже кілька тижнів. Зокрема після того, як освіту у місті передали в підпорядкування першому заступнику міського голови Володимиру Пелипенку. Так під час одного із засідань виконкому у січні Пелипенко не виключав можливі кадрові зміни в освітній сфері задля якісної її роботи.

Минулого тижня міський голова Кременчука Віталій Малецький можливе звільнення Геннадія Москалика з посади не коментував.