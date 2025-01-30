Кричущі порушення прав дитини виявила комісія в одному з дитячих будинків на Полтавщині

В одному зі спеціалізованих будинків дитини на Полтавщині комісія Уповноваженого з прав людини в Україні спільно із представниками громадських організацій виявила кричущі порушення прав дитини. Про це інформують у пресслужбі Омбудсмана України.
У пресслужбі зазначають, що у закладі перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 6 років. Є також і діти з інвалідністю, двоє потребують паліативного догляду.
Члени комісії під час візиту виявили «кричущі порушення прав та інтересів дітей, які свідчать про системну байдужість до їхніх потреб, ставлять під загрозу гідність, здоров’я та безпеку». Зокрема, до таких порушень відносять:
Крім того, за словами представників комісії, працівники закладу принижують вихованців, називаючи їх «інвалідами» і «тими, кого ніхто ніколи не всиновить». Наслідком байдужості персоналу також є те, що діти з однієї сім’ї перебувають порізно, що унеможливлює спілкування між ними — зрідка вони зустрічаються в укритті, під час повітряної тривоги.
При цьому 90% фінансування комунальної установи йдуть на оплату праці персоналу та комунальних послуг, і аж ніяк не забезпечують безпосередніх потреб дітей.
За результатами візиту Омбудсман України направив подання відповідальним органам влади з вимогами негайно втрутитися для усунення виявлених порушень прав дітей і забезпечення їх найкращих інтересів.
Як стало відомо журналістам «Кременчуцького Телеграфа» із власних джерел, мова йде про Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини.
Нагадаємо, минулого року під час візиту на Кременчуччину міністерка соцполітики Оксана Жолнович прокоментувала, чи закриватимуть будинок дитини у Кременчуці.
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