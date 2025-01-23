Пішов воювати у 58 років, бо знав, що потрібен на фронті: рідним загиблих воїнів вручили їх нагороди

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Сьогодні, 23 січня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили посмертні нагороди родинам чотирьох загиблих воїнів з Кременчука.

Нагороди від імені Президента України рідним полеглих Героїв передали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник групи соцроботи Кременчуцького районного ТЦК та СП майор Анна Тарасова.

Під час вручення нагород вони згадали про подвиг кожного полеглого героя, які віддали свої життя, захищаючи Україну.

Першим державну нагороду — орден «За мужність», вручили дружині загиблого солдата Святослава Дубова — пані Ірині.

Він народився 8 вересня 1985 року на Херсонщині. До війни разом із дружиною займався бізнесом, певний час вони жили за кордоном. На захист України Святослав став у перший день повномасштабного вторгнення — вже зранку 24 лютого 2022 року сам прийшов до Кременчуцького районного ТЦК. Воював на посадах гранатометника стрілецького взводу та снайпера. Позивний взяв собі символічний «Херсон» — хотів звільнити рідну землю від ворога.

Солдат Дубов Святослав Володимирович загинув 9 лютого 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Солодке Мар'їнського району Донецької області. Йому завжди буде 38 років.

Нагороджений указом Президента України орден «За мужність» III ступеню (посмертно) за сміливість та мужність, проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку РФ.

»На щиті» додому повернувся військовий із Кременчука Святослав «Херсон» Дубов

Державну нагороду — медаль «Захиснику Вітчизни», вручили матері загиблого солдата Павла Іваненка — пані Тетяні.

Він народився 15 жовтня 1970 року у Кременчуці. Закінчив середню школу № 1, а потім вище професійне училище № 7. Тривалий час працював у річковому порту, а потім на КП «Кременчукводоканал».

Пішов захищати Україну добровільно 28 липня 2023 року. Воював на посаді стрілець-снайпер механізованого взводу. Під час виконання бойового завдання на позиції отримав важкі осколкове поранення, через які лікувався у трьох шпиталях.

Солдат Іваненко Павло Вікторович помер в лікарні у Києві 17 листопада 2023 року від отриманих на полі бою ран.

Нагороджений указом Президента України медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно) за виявлені особисту мужність і відвагу, проявлені у боях з російським агресором.

У Героя залишилися мати та син.

Сьогодні у Кременчуці попрощалися з 53-річним рядовим Павлом Іваненком

Державну нагороду — медаль «Захиснику Вітчизни», вручили дружині загиблого солдата Віталія Сукач — пані Тетяні.

Він народився 20 вересня 1976 року у Кременчуці. Навчався у загальноосвітній школі № 17. Після її закінчення вступив до Диканського професійного училища, де здобув професію шофера — тракториста. Перед війною працював на кондитерській фабриці «Суворов». Виховав чотирьох дочок, мав 9 онуків.

Пішов захищати Україну добровільно 13 липня 2023 року. Захищав Батьківщину в лавах 2 механізованого батальйону 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воював на посаді стрілець-помічник гранатометника.

Солдат Сукач Віталій Анатолійович загинув 27 жовтня 2023 року поблизу міста Авдіївка Донецької області.

Нагороджений указом Президента України медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно) за непомірний вклад у захист Вітчизни, її територіальну цілісність і незалежність.

На щиті до Кременчуччини повернувся військовослужбовець, батько 4 дітей Віталій Сукач

Відзнаку Міністра оборони України «Хрест доблесті» вручили брату загиблого старшого сержанта Віктора Шевченка — військовослужбовцю Андрію Шевченку.

Він народився 3 липня 1965 року у селі Рублівка на Глобинщині. Навчався у загальноосвітній школі № 8, а після її закінчення — у Дніпропетровському будівельному технікумі. Жив та працював у Кременчуці — оператором на Кременчуцькій ТЕЦ.

До лав Збройних сил України Віктор Шевченко добровільно долучився 29 січня 2023 року у 58-річному віці. Мав звання старшого сержанта, воював на посаді головного сержанта — командира танку.

Старший сержант Шевченко Віктор Миколайович помер 29 грудня 2024 року під час лікування в інфекційному відділенні КНМП «Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Нагороджений наказом Міністра оборони України відзнакою «Хрест доблесті» (посмертно) за зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

У Віктора Шевченка залишилися мати, дружина, донька і молодший брат Андрій, який зараз захищає Україну.

Став на захист України з доброї волі: у Кременчуці попрощалися із старшим сержантом Віктором Шевченком

Олександр Аленін та Анна Тарасова висловили щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадали, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА та Кременчуцького районного ТЦК та СП, де їм завжди допоможуть.

— Ваші близькі були для нас прикладом мужності, стійкості, героїзму та доблесті. І загибель кожного військовослужбовця я сприймаю як особисту втрату і розділяю ваш біль. Завжди готова вас підтримати та надати допомогу. двері Кременчуцького РТЦК і мого кабінету завжди відчинені для вас. Зі всіма своїми проблемами звертайтеся до мене, якщо я сама зможу допомогти, то допоможу, якщо ні, то спробую знайти того, хто здатен буде допомогти й розв’язувати ваші проблемні питання. Мої щирі співчуття. Герої не вмирають! - сказала Анна Тарасова.

Після нагородження рідні загиблих розповіли журналістам про загиблих Героїв.

Про свого чоловіка — Святослава Дубова, розповіла його дружина пані Ірина.

— Мій чоловік пішов у першій же день вторгнення. О 8-й ранку він вже був у нашому військкоматі, тому що вважав, що Україну потрібно захищати. Незважаючи на те, що у нас вже були квитки й ми мали їхати у подорож 25 лютого. Але для нього це було головне. Знаю, що де б ми не були, він прилетів би захищати Україну з будь-якої точки світу. Він дуже любив Україну. Де б ми з ним не були, він завжди знаходив позитивні сторони у нашій країні, завжди порівнював та казав, що Україна краща, що ми сильні, що ми нащадки козаків. Він дуже любив Україну і ні краплі не вагався, коли треба було стати на її захист. І прикладав максимум зусиль. За два роки, що він воював, жодного разу не брав відпустку, хоча командування його відпускало. Але він не хотів. Казав, що «без мене фронт посиплеться». Я вважаю, що він є прикладом для багатьох… Я їм пишаюся, — сказала пані Ірина.

Про свого сина — Павла Іваненка, розповіла його мати пані Тетяна.

— Він був дуже добрим, турботливим, працьовитим. Пішов захищати Україну добровільно. Його друзі відмовляли, а він їм відповів, «якщо я не піду, орки прийдуть сюди, і будуть знущатися над моєю матір’ю та моїм сином». І пішов, - розповіла мати про свого загиблого сина.

Про Віталя Сукача розповіла його дружина.

— Він добровільно пішов на війну — захищати Вітчизну. Був дуже доброю, чуйною, працьовитою людиною. На фронті був поранений, але після лікування повернувся на поле бою. Він був щирою людиною, - розповіла про загиблого чоловіка пані Тетяна.

Про свого старшого брата Віктора Шевченка розповів військовослужбовець ЗСУ Андрій Шевченко.

— Він був старшим від мене. Пішов воювати у 58 років, бо був фахівцем — командиром танку і знав, що на фронті не вистачає фахівців. Я з перших днів вторгнення так само воюю. Шкода, що ці нагороди знайшли Героїв посмертно, — сказав Андрій Шевченко.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!