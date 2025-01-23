Постраждалим внаслідок падіння безпілотника кременчужанам безкоштовно встановлять вікна

Мешканцям Кременчука, чиї будинки постраждали внаслідок падіння безпілотника у ніч на 21 січня, безкоштовно встановлять вікна і двері, також вони отримають матеріальну допомогу. Про це у четвер, 23 січня, на засіданні виконавчого комітету міськради розповів мер Кременчука Віталій Малецький.
Також продовжує працювати комісія, яка оцінює завдані громадянам збитки, і, за словами Малецького, люди також отримують відповідні виплати за програмою «єВідновлення».
Нагадаємо, тоді пошкоджень зазнали 6 приватних будинків, 7 автомобілів, 3 гаражі та 3 господарські споруди, один будинок зруйновано повністю. Серед населення постраждалих немає.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.