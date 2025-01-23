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Постраждалим внаслідок падіння безпілотника кременчужанам безкоштовно встановлять вікна

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 513

 

Також містянам, чиї будинки постраждали, виділять матеріальну допомогу

Мешканцям Кременчука, чиї будинки постраждали внаслідок падіння безпілотника у ніч на 21 січня, безкоштовно встановлять вікна і двері, також вони отримають матеріальну допомогу. Про це у четвер, 23 січня, на засіданні виконавчого комітету міськради розповів мер Кременчука Віталій Малецький.

— Ми залучили до підтримки наші установи, наші заклади. Департамент соцзахисту підготував пакети документів, і комісія позавчора увечері засідала, виділення матеріальної допомоги буде цим людям. Уже воно проголосовано, найближчим часом вони отримають ці кошти, — повідомив мер.

Також продовжує працювати комісія, яка оцінює завдані громадянам збитки, і, за словами Малецького, люди також отримують відповідні виплати за програмою «єВідновлення». 

— Залучили до цього міжнародних партнерів, які допоможуть з вікнами. 99 — остання цифра по вікнах, які людям поставлять безкоштовно. Працюємо з Червоним Хрестом також — вони допоможуть по встановленню дверей. Дякую «Пролісці», громадська організація, яка з перших хвилин там з’явилася і допомагала людям усім необхідним. Тому усією громадою спільно ми цим людям допомагаємо, — додав міський голова.

Нагадаємо, тоді пошкоджень зазнали 6 приватних будинків, 7 автомобілів, 3 гаражі та 3 господарські споруди, один будинок зруйновано повністю. Серед населення постраждалих немає.

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Автор: Яна Гудзь Відео: Артем Коваленко
Теги: допомога постраждалі безпілотник руйнування
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