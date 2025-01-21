Суд не обрав запобіжний захід голові Градизька, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 182

21 січня в Октябрському районному суді Полтави мали обрати запобіжний захід голові Градизької громади Мирославу Носі. Правоохоронці підозрюють голову громади у зловживанні службовим становищем зі збитками на понад 1,5 млн грн. За словами Носи, засідання суду перенесли через те, що сторона захисту хоче ознайомитись з матеріалами справи. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, голові однієї із селищних рад Кременчуцького району вручили підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Як стало відомо пізніше, мова йшла про голову Градизької громади Мирослава Носу.

За даними слідства, упродовж жовтня 2022 — травня 2023 років селищний голова за бюджетні кошти за цінами, значно вищими ринкових, закупив навантажувач та 4 мікроавтобуси. Усі тендери проводилися для єдиного учасника, якого визнавали переможцем. Як наслідок, територіальній громаді спричинено збитків на понад 1,5 млн грн.

Своєю чергою, Носа заперечує результати експертизи від правоохоронців, які проводились в рамках розслідування, і додає, що ціни на техніку були ринковими на момент купівлі.