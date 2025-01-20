Кременчуцький будівельний магазин хоче стягнути борг у понад мільйон гривень з компанії депутата Терещенка

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 613

Кременчуцьке товариство з обмеженою відповідальністю «Поло-Інвестбуд» позивається до будівельної компанії «Естеттехнолог» про стягнення заборгованості за договором за 2020 рік у майже 1,2 млн гривень. Про це стало відомо з ухвали Господарського суду Києва, який оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень 7 січня.

Понад 744 тисяч грн — це основний борг, 349,2 тис. грн — інфляційні витрати, 66,9 тис. грн. — 3% річних. Водночас позов суд залишив без руху — «Поло-Інвестбуд» має усунути недоліки позовної заяви, надати перелік необхідних документів.

З пошукової системи YouControl стало відомо, будівельна компанія «Естеттехнолог» належить депутату Кременчуцької міської ради Денису Терещенку. Компанію зареєстрували у 2018 році, як вказують в Опендатаботі, за адресою масової реєстрації у Києві.

Своєю чергою ТОВ «Поло-Інвестбуд» заснували у 2020 році в Кременчуці. За адресою реєстрації розташований магазин будівельних матеріалів «Поломаркет».

Керівником і засновником ТОВ, за даними YouControl, є Олександр Палій. Інші засновники — Олександр Кобеняк та Юрій Салабаєв.

Нагадаємо, з 2023 року «Естеттехнолог» облаштовує укриття у гімназії № 2.