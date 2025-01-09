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Кременчук, Освіта

Олена Новікова може стати новою директоркою Кременчуцької гімназії №2

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 197

Олена Новікова пропрацювала в цій гімназії 7 років

Очолити Кременчуцьку гімназію № 2 може заступниця директора Олена Новікова. Нині вона виконує обов’язки директора після звільнення колишньої директорки Юлії Цюпки. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 9 січня. 

За словами міського голови Віталія Малецького, Олена Новікова пропрацювала в цій гімназії 7 років. 

— Не хочемо зурочити, але ми вбачаємо, що вона впорається з посадою директора, — сказав Малецький. 

Як вказано на сайті гімназії № 2, Олена Новікова нині є заступником директора з навчально-виховної роботи. Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що директорка гімназії №2 Юлія Цюпка вирішила звільнитись. Школу жінка очолювала з 2019 року.

Чому пішла директорка?

За словами мера, це сталось через психологічний тиск, зокрема, від депутатів. Серед причин він назвав конфлікти навколо облаштування укриття для гімназії.

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Автор: Телеграф
Теги: гімназія № 2 кадрові зміни
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