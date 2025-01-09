Олена Новікова може стати новою директоркою Кременчуцької гімназії №2

Очолити Кременчуцьку гімназію № 2 може заступниця директора Олена Новікова. Нині вона виконує обов’язки директора після звільнення колишньої директорки Юлії Цюпки. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 9 січня.
За словами міського голови Віталія Малецького, Олена Новікова пропрацювала в цій гімназії 7 років.
Як вказано на сайті гімназії № 2, Олена Новікова нині є заступником директора з навчально-виховної роботи. Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що директорка гімназії №2 Юлія Цюпка вирішила звільнитись. Школу жінка очолювала з 2019 року.
За словами мера, це сталось через психологічний тиск, зокрема, від депутатів. Серед причин він назвав конфлікти навколо облаштування укриття для гімназії.
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