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Директор ПрАТ «Кредмаш» Тверезий вийшов під заставу у майже 1 млн грн: слідчі розслідували можливе пособництво РФ

Вчора, 21:02 Переглядів: 434

Розслідування мало тривати до 11 вересня, за клопотанням правоохоронців суд продовжив його до середини листопада 2024 року. На сьогодні додаткових ухвал щодо продовження розслідування після листопада у реєстрі не оприлюднювали

Наприкінці грудня у Єдиному державному реєстрі судових рішень України оприлюднили ухвалу Шевченківського районного суду Києва за серпень 2024 року про продовження строків розслідування справи, фігурантом якої є директор кременчуцького підприємства «Кредмаш» Олександр Тверезий. Керівника заводу підозрюють у пособництві РФ. 

В ухвалі суду вказано, що у березні минулого року Олександр Тверезий вніс заставу у розмірі 908 тис. 400 грн і був звільнений з-під варти. Надалі суд продовжував строки розслідування. В цій ухвалі слідчі клопотали про продовження строків, своєю чергою сторона захисту підозрюваного вказувала, що «досудове розслідування штучно затягується»

У документі йдеться, що розслідування мало тривати до 11 вересня, за клопотанням правоохоронців суд продовжив його до середини листопада 2024 року. На сьогодні додаткових ухвал щодо продовження розслідування після листопада у реєстрі не оприлюднювали.

Нагадаємо, на початку 2024 року на заводі «Кредмаш» відбулися обшуки — у керівництва вилучили документи. Тоді ж правоохоронці затримали директора підприємства Олександра Тверезого.

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Автор: Телеграф
Теги: Кредмаш
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