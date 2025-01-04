Помер лікар ортопед дитячої лікарні Анар Саліхов

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Йому було 59 років

4 січня помер лікар ортопед-травматолог дитячої вищої категорії консультативно-діагностичного центру педіатричного центру «Дитяча лікарня» Анар Саліхов. Йому було 59 років. Про це повідомили у лікарні «Кременчуцька».

Що відомо про діяльність лікаря

З 1988 по 1994 роки Анар Саліхов працював у Дніпропетровській лікарні швидкої допомоги та дитячій міській клінічній лікарні ім.проф.М.Ф.Руднєва. З 1997 по 2024 рік медик був лікарем у Кременчуцькій дитячій лікарні.

— Висловлюємо щирі співчуття дружині — Наталії Вікторівні, сину — Руслану Анаровичу, рідним та близьким, — йдеться у повідомленні.

У серпні 2023 року міська рада прийняла рішення про реорганізацію дитячої лікарні і її приєднання до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».



