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Дружина Малецького з’явилась на заході зі сумкою Gucci. Її ціна може становити від $2 тисяч

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 3 482 Коментарів: 2

Аксесуар є частиною колекції Gucci Tag

Дружина міського голови Кременчука Віталія Малецького Марина Малецька відвідала відкриття одного з українських шоурумів, з’явившись із сумкою від Gucci. Про це стало відомо з публікації депутатки Полтавської обласної ради Юлії Цибульської.

Ціна аксесуара ідентичний до того, який обрала дружина мера, розпочинається від 1,850 доларів, про що вказано на офіційному сайті бренду. Ціна сумки, що більша за розміром, може сягати 2,5 тисячі доларів. Сумка такої моделі оздоблена шкірою, виготовлена в Італії. 

Аксесуар є частиною колекції Gucci Tag, має вбудовану технологію NFC, яка, зокрема, допомагає клієнтам уникнути підробок, і в цілому дозволяє власнику взаємодіяти з продуктом через смартфон: дізнатись інформації про автентичність товару, історію створення колекції або додаткового контенту чи персоналізовані повідомлення від Gucci.

На сьогодні Марина Малецька є підприємицею, ФОП зареєстрований у 2019 році. Додамо, кременчуцькі журналісти писали, що «Львівська майстерня шоколаду» має зв’язок із дружиною Віталія Малецького: її помічали як помічницю при проведенні майстер-класів та акцій у кафе. 

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Автор: Телеграф
Теги: Малецький
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Коментарі: 2

1 220
Andron777:
Сьогодні, 14:34

Всього лишень одна їхня зарплата... А пенсіонери і далі нехай сидять на 70 доларів.


8 0
377
StarПёр:
Сьогодні, 14:56

Може собі дозволити навіть дві. Бо її чоловік отримав за рік біля 4 тисяч доларів матеріальної допомоги...Самі нужденні....


6 0

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