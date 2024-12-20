Новорічний ярмарок на головній площі Кременчука: чим посмакувати та як розважитися

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 213

У торгівельних будиночках місцеві підприємці пропонують відвідувачам гарячі алкогольні та безалкогольні напої і різноманітні смаколики, а поруч розташовані атракціони, тюбінг та ковзанка, де розважитися можуть як діти, так і дорослі

Два тижні тому, 5 грудня, у Кременчуці засяяла новорічна ялинка. Тоді ж відбулося і відкриття новорічного ярмарку на головній площі — кременчуцькі підприємці пригощають містян зігріваючими напоями і смаколиками. Працюють також і атракціони, тюбінг та ковзанка, де можуть провести своє дозвілля як діти, так і дорослі. «Кременчуцький Телеграф» пройшовся ярмарком та проаналізував ціни на найпопулярніші позиції.

Найбільшою популярністю у холодну пору року, певно, користуються гарячі напої. Тут їх представлений великий асортимент — від чаїв із пакетика до авторських крафтових, а також алкогольних і безалкогольних глінтвейнів.

Пакетований чай в асортименті містянам обійдеться у 25-35 гривень, а от натуральний крафтовий з різними смаками — трохи дорожче, 50 гривень.

Пропозиції на каву різноманітні: від еспресо і какао до рафа та капуоранжа. Ціни — від 30 гривень до 80 гривень, залежно від напою та його розміру.

Посмакувати гості можуть і глінтвейнами: є алкогольні й безалкогольні, класичні та з різними смаками, різні за об'ємом тощо. Вартість — від 50 гривень до 100 гривень, залежно від ваших уподобань.

Разом із напоями можна скуштувати і різноманітні смаколики: сири, випічку, солодощі, мед — голодними точно з ярмарку не підете! Ціни на продукцію теж різняться, проте за бажанням кожен зможе знайти собі щось по кишені.

А от після того, як зігрілися і поласували смаколиками, саме час розважитися. І зробити це на головній площі міста можуть як діти, так і дорослі. Для цього кожен може обрати для себе атракціон до душі, спуститися з гірки на тюбінгу або ж покататися на ковзанці.

До речі, ціна на ковзанку для дорослих та дітей однакова. Змінюється лиш залежно від часу купівлі квитка та дня тижня. А от час катання — необмежений. Для новачків або тих, хто відчуває на ковзанах невпевненість, є можливість взяти на прокат фігурку «помічника"-тюленя або ж скористатися послугами інструктора.

Зазначимо, що ковзанка розпочала свою роботу 1 грудня і працюватиме до 15 лютого. Встановити ковзанку на площі Перемоги у Кременчуці планували й торік. Згодом пізніше міський голова Кременчука Віталій Малецький заявляв, що каток не працюватиме лише на новорічно-різдвяні свята, аби не створювати великого скупчення людей на площі. Проте тодішній очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік рішенням штабу оборони району заборонив проведення масових заходів на усіх центральних площах міста, зокрема це стосувалося і роботи ковзанки.

А новорічний ярмарок на площі Перемоги працюватиме до 6 січня, час роботи — із 16.00 до 20.00. Він також має припиняти свою роботу на час повітряної тривоги, а усім відвідувачам рекомендуватимуть пройти у розташовані поруч укриття:

вул. Академіка Маслова, 13/9;

вул. Соборна, 10/7;

Вул. Соборна, 8/18;

пл. Перемоги, 2;

пров. Павлівський, 1/4.

Так само до 6 січня стоятиме на площі і ялинка.