Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

Новорічний ярмарок на головній площі Кременчука: чим посмакувати та як розважитися

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 213

 

У торгівельних будиночках місцеві підприємці пропонують відвідувачам гарячі алкогольні та безалкогольні напої і різноманітні смаколики, а поруч розташовані атракціони, тюбінг та ковзанка, де розважитися можуть як діти, так і дорослі

Два тижні тому, 5 грудня, у Кременчуці засяяла новорічна ялинка. Тоді ж відбулося і відкриття новорічного ярмарку на головній площі — кременчуцькі підприємці пригощають містян зігріваючими напоями і смаколиками. Працюють також і атракціони, тюбінг та ковзанка, де можуть провести своє дозвілля як діти, так і дорослі. «Кременчуцький Телеграф» пройшовся ярмарком та проаналізував ціни на найпопулярніші позиції.

 

Найбільшою популярністю у холодну пору року, певно, користуються гарячі напої. Тут їх представлений великий асортимент — від чаїв із пакетика до авторських крафтових, а також алкогольних і безалкогольних глінтвейнів.

Пакетований чай в асортименті містянам обійдеться у 25-35 гривень, а от натуральний крафтовий з різними смаками — трохи дорожче, 50 гривень.

Пропозиції на каву різноманітні: від еспресо і какао до рафа та капуоранжа. Ціни — від 30 гривень до 80 гривень, залежно від напою та його розміру.

 

Посмакувати гості можуть і глінтвейнами: є алкогольні й безалкогольні, класичні та з різними смаками, різні за об'ємом тощо. Вартість — від 50 гривень до 100 гривень, залежно від ваших уподобань.

 

Разом із напоями можна скуштувати і різноманітні смаколики: сири, випічку, солодощі, мед — голодними точно з ярмарку не підете! Ціни на продукцію теж різняться, проте за бажанням кожен зможе знайти собі щось по кишені.

 

А от після того, як зігрілися і поласували смаколиками, саме час розважитися. І зробити це на головній площі міста можуть як діти, так і дорослі. Для цього кожен може обрати для себе атракціон до душі, спуститися з гірки на тюбінгу або ж покататися на ковзанці.

 

До речі, ціна на ковзанку для дорослих та дітей однакова. Змінюється лиш залежно від часу купівлі квитка та дня тижня. А от час катання — необмежений. Для новачків або тих, хто відчуває на ковзанах невпевненість, є можливість взяти на прокат фігурку «помічника"-тюленя або ж скористатися послугами інструктора.

 

Зазначимо, що ковзанка розпочала свою роботу 1 грудня і працюватиме до 15 лютого. Встановити ковзанку на площі Перемоги у Кременчуці планували й торік. Згодом пізніше міський голова Кременчука Віталій Малецький заявляв, що каток не працюватиме лише на новорічно-різдвяні свята, аби не створювати великого скупчення людей на площі. Проте тодішній очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік рішенням штабу оборони району заборонив проведення масових заходів на усіх центральних площах міста, зокрема це стосувалося і роботи ковзанки.

 

А новорічний ярмарок на площі Перемоги працюватиме до 6 січня, час роботи — із 16.00 до 20.00. Він також має припиняти свою роботу на час повітряної тривоги, а усім відвідувачам рекомендуватимуть пройти у розташовані поруч укриття:

  • вул. Академіка Маслова,  13/9;
  • вул. Соборна,  10/7;
  • Вул. Соборна,  8/18;
  • пл. Перемоги,  2;
  • пров. Павлівський, 1/4.

Так само до 6 січня стоятиме на площі і ялинка.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: площа Перемоги Новий рік ярмарок ковзанка ціни
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх