У повітрі Кременчука перевищував вміст формальдегіду — гідрометцентр

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З 9 по 14 грудня у повітрі Кременчука виявили перевищення вмісту формальдегіду. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Перевищення було у 1,2 — 1,7 раза. Його фіксували протягом тижня. Загалом проби атмосферного повітря відбирались на чотирьох стаціонарних постах, які розташовані на вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька та неподалік зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш». За цей період фахівці проаналізували 504 проби.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, як забруднене повітря впливає на здоров'я жителів міста.