Будівництво підйомника у Кременчуцькому перинатальному центрі здорожчав до 600 тисяч гривень

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У пояснювальній записці зазначено, що підрядники не зайшли на тендер через те, що будівельні матеріали подорожчали, тож і вказана вартість робіт є занизькою

У Кременчуцькому перинатальному центрі планують будувати підйомник та навіс вхідної групи будівлі лікувального корпусу. У вересні цього року Кременчуцький виконавчий комітет виділив зі Стабілізаційного фонду на це 353 тис. 242 гривні, але станом на початок грудня вартість робіт вже збільшилась до 600 тисяч гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 15 грудня 2023 року щодо затвердження Програми розвитку КНМП «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2024-2026 роки.

Вказано, що перинатальний центр вже оголошував тендер, але торги не відбулись через відсутність пропозицій. У пояснювальній записці зазначено, що підрядники не зайшли на тендер через те, що будівельні матеріали подорожчали, тож і вказана вартість робіт є занизькою.

Нагадаємо, у перинатальному центрі з 2021 року триває ремонт операційного блоку акушерського відділення.