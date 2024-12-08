МФК «Кремінь» оголошує набір гравців 2021 року народження

До футбольної команди «Кремінь» запрошують дітей 2021 року народження. Тренування проходитимуть під керівництвом досвідченого тренера Володимира Дичка. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».
Детальну інформацію можна уточнити безпосередньо у тренера Володимира Дичка за телефоном – 097-332-1512.
Також триває набір у команди 2017-2020 років народження:
У «Кремінь» 2012 року народження запрошують спортсменів. Тренування проходять щодня о 19.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Інформацію про тренування можна уточнити у тренера Олександра Полякова за телефоном 067-530-9949.
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