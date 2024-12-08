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МФК «Кремінь» оголошує набір гравців 2021 року народження

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 98

 

До футбольної команди «Кремінь» запрошують дітей 2021 року народження. Тренування проходитимуть під керівництвом досвідченого тренера Володимира Дичка. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь». 

- Запрошуємо усіх маленьких кременчужан та мешканців району долучитися до футболу. Не проґавте шанс подарувати своїй дитині неймовірні емоції, нових друзів та залучення до здорового способу життя! - йдеться у повідомленні. 

Детальну інформацію можна уточнити безпосередньо у тренера Володимира Дичка за телефоном – 097-332-1512.

«Все починається з дисципліни», — тренер найменших футболістів «Кременя» Сергій Мурадян

Також триває набір у команди 2017-2020 років народження:

  • 2017 – тренер Антон Диндіков (телефон 067-731-4881)
  • 2018 – тренер Олександр Диндіков (телефон 099-357-4604)
  • 2019 – тренер Сергій Мурадян (телефон 067-951-3020)
  • 2020 – тренер Станіслав Торубара (телефон 097-611-2956)

У «Кремінь» 2012 року народження запрошують спортсменів. Тренування проходять щодня о 19.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Інформацію про тренування можна уточнити у тренера Олександра Полякова за телефоном 067-530-9949. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: згенероване ШІ
Теги: футбол Кремінь
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