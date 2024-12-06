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«Кременчук став надійним волонтерським тилом» — в міській раді привітали місцевих волонтерів

Сьогодні, 21:19 Переглядів: 88

5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера

Сьогодні, 6 грудня, у великому залі Кременчуцької міської ради зібрали представників волонтерського руху Кременчука, щоб привітати з Міжнародним днем волонтера.

Перед початком заходу усі присутні схилили голову під час Хвилини мовчання, згадуючи усіх загиблих під час російсько-української війни, серед яких було і чимало волонтерів.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував кожному і кожній, хто стояв у витоків зародження волонтерства у нашій громаді та від самого початку російсько-української війни долучився до волонтерської справи, яка досить швидко перетворилася у потужний громадянський рух.

— Хочу подякувати кожному з вас за те, що ви не опустили руки. За те, що ви не зібрали валізу, не сіли у першій потяг на Захід… і не почали нове життя там — спокійне, без тривог… Ви зараз продовжуєте протистояти зовнішньому ворогу та деяким складнощам, які є у нашому суспільстві. Не завжди волонтерам сприймають і підтримують. Не завжди готові допомагати, особливо останній час, тому що Росія запустила колосальну, антиукраїнську, антиволонтерську кампанію по дискредитації, по знеціненню, по зневірі… Зараз дійсно важко. Але завдяки вам у хлопців на передовій є впевненість в надійному тилі, - сказав міський голова.

 

Він додав, що кожний волонтер робить і зробив для Кременчука та України дуже багато і згадав деяких волонтерів, з якими постійно співпрацює міська влада. Зокрема, кременчуцьку волонтерку, засновницю благодійної організації «Фонд доброї волі» Євгенію Хоменко, яка 1 листопада 2024 року пішла з життя.

У Кременчуці погасили марки на конверті із зображенням волонтерки Євгенії Хоменко

Віталій Малецький також згадав про багатьох волонтерів та волонтерок з числа внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Кременчука та долучилися до волонтерського руху. Серед волонтерів у залі, яких нагородили почесними грамотами, було багато волонтерів з Харкова та Харківської області, а також з міст Донеччини — Бахмута, Маріуполя, Амвросіївки. Дехто з них переїхав до нашого міста ще на самому початку російсько-української війни — у 2014 році. І як вони казали під час отримання грамот — Кременчук для них став рідним містом.

— Кременчук став надійним волонтерським тилом… Хочу, щоб Кременчук став містом-кременем, містом сили, яке об’єднує і посилює наші Збройні сили, які сьогодні відзначають свій день, - висловив міський голова свої побажання.

Сьогодні, 6 грудня, відзначають свято наших захисників — День Збройних Сил України

Він наголосив, що волонтери зараз роблять велику справу й допомагають нашим військовим — від забезпечення маскувальними сітками та спорядженням до окремих видів техніки та озброєння.

 

Мінометникам 118-ї бригади, які воюють на Курщині, передали лафет, кошти на який зібрали кременчужани

З нагоди Міжнародного дня волонтерів міський голова вручив грамоти та подяки понад півсотні кременчуцьких волонтерів, зазначивши, що насправді їх у Кременчуці набагато більше. І кожний, хто чимось допомагає волонтерам, долучається до цього руху. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: волонтери допомога військовим міський голова Віталій Малецький нагородження привітання
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