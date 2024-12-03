Смерть через аварію у центрі Кременчука: суд виніс вирок водійці Range Rover, яка збила велосипедистку

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 287

Автозаводський районний суд визнав винним водійку Range Rover у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Обвинувачена збила велосипедистку — жінка померла у лікарні від отриманих травм. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили 2 грудня.

Інцидент стався 9 липня на перехресті вулиць Небесної Сотні та Миколаївської. У вироку вказано, що при виконанні маневру повороту праворуч, в напрямку вул. Української, водійка не зайняла крайнє положення на проїзній частині, не переконалась в безпеці виконуваного нею маневру, не виконала вимогу дорожнього знаку 4.1 «Рух прямо» Розділу 33 Правил дорожнього руху, змінила напрямок свого руху праворуч, допустивши зіткнення з велосипедисткою.

Внаслідок аварії потерпілу госпіталізували, де 13 липня померла від отриманих травм.

Обвинувачена визнала свою вину. Жінка отримала 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 1 рік.

Нагадаємо, 3 грудня у Кременчуці між зупинками «Халаменюка» та «Залізничний вокзал» сталася ДТП.