Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 352

Повторний огляд ВЛК «обмежено придатним» військовозобов’язаним потрібно пройти до 4 лютого 2025 року

Приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду отримали статус про придатність до служби. Решту 55% визнають «непридатними». Про це повідомило джерело hromadske у Генштабі ЗСУ.

За словами співрозмовника видання, вже «дуже велика частина» громадян пройшла перекомісію, і в базу «Оберіг» внесені нові дані щодо них.

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Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон №3621-ІХ, яким скасовується статус «обмежено придатний». З 4-го травня цей закон набрав чинності. Відтепер є дві категорії придатності до військової служби — «придатний» і «непридатний». Згідно з його вимогами, усі військовозобов'язані, які мають статус «обмежено придатний», мають протягом 9 місяців (до 4 лютого) пройти повторне медичне освідчення ВЛК та отримати один з актуальних статусів – непридатний чи придатний.

Визнані непридатними військовозобов’язані можуть бути виключеними з військового обліку, а визнані придатними — призвані на військову службу.

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За новими правилами, після повторного медогляду військовозобов’язані отримають один зі статусів:

придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Терміни дії рішень ВЛК у воєнний час – 1 рік.