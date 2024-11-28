Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 40 вулицях

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 301

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 29 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. А. Ковальова
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Бетонна, 2/3-38
  • вул. Вадима Пугачова, 4А-21
  • вул. Великокохнівська
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Віри Холодної
  • вул. Виноградна
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29
  • вул. Гранітна
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Джерельна, 3-19
  • вул. Євгена Патона
  • вул. Залізнична, 4-18
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Івана Мєчнікова
  • вул. Каштанова, 1-22
  • вул. Козацька, 61/31-94А
  • вул. Криворудна, 2-14
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52, 26-58/2
  • вул. Марусі Чурай
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28
  • вул. М. Молочникова
  • вул. М. Татарулі
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. О. Древаля
  • вул. Озерна, 3-13
  • вул. Підгірна, 1-10
  • вул. Полковника Оксанченка, 1-22
  • вул. Правобережна, 47, 47А
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Рудникова, 1-70/16
  • вул. Садківська, 15/20-30/15
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
  • вул. Скеляста, 34
  • вул. Солов’їна
  • вул. Софіївська, 38/19
  • вул. Спасо-Преображенська
  • вул. Сумська
  • вул. Східна, 2/3-14/22, 16-20А
  • вул. Тараса Шевченка, 11, 13
  • вул. Чередницька, 56
  • вул. Червона Гірка, 23
  • вул. Чорних Запорожців, 12-20
  • вул. Шкільна, 1-11/9
  • вул. Христини Алчевської
  • вул. Художня.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Приходька
  • вул. М. Березовського
  • вул. Насосна
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Республіканська
  • вул. Ф. Мазуленка.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське
  • просп. Полтавський, 277/2-281.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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