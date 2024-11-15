«Третя платіжка» за газ, або плата за безпеку: скільки та як часто доведеться платити

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася наша читачка Надія з проханням пояснити, що то за новий рядок з’явився у її платіжці за комунальні послуги за жовтень.

— Сьогодні отримала платіжку з новим рядком — ТО ВБСГ. До оплати 226,42 грн. Я взагалі не розумію, що це і за що я повинна платити? Можливо ви в курсі, або допоможете вияснити, — написала пані Надія.

На наш запит пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз» надала вичерпну відповідь щодо так званої «третьої платіжки» за газ. А крім того ми переглянули свої торішні статті на цю тему, у яких розповідали кременчужанам про майбутній платіж.

Наразі питання стало актуальним для багатьох мешканців нашого міста, адже суми у платіжках за цю послугу з’явилися лише цього року і вони чималі.

З гарного — це не щомісячний платіж, а розраховуватися за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (саме так розшифровується абревіатура ТО ВБСГ), доведеться один раз на 3 чи 5 років, тобто тоді, коли оператор ГРМ провів ці роботи. Під технічним обслуговуванням розуміють огляд газопроводу, його перевірки на щільність, випробовування під тиском, огляд газового обладнання та обслуговування запірних пристроїв.

У ПрАТ «Кременчукгаз» пояснили, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків завжди було обов’язковим, адже це питання безпеки мешканців. До 2015 року для них ця послуга залишалася безоплатною. Але потім її прибрали з тарифу оператора ГРМ й переклали на споживачів — внутрішньобудинкові газомережі опинилися у відповідальності власника, тобто співвласників будинку.

Йдеться про газові труби у самому будинку — відповідно до законодавства, співвласники багатоквартирного будинку (власники квартир) мають у спільній власності усе його майно, включно з газовими трубами, та повинні опікуватися їхнім станом.

Лише наприкінці минулого року порядок надання цієї послуги остаточно врегулювали наказом Міністерства енергетики України від 29 вересня 2023 року № 292 «Про затвердження порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в багатоповерхових будинках». А НКРЕКП тоді ж встановив граничні ціни на ці послуги, залежно від типу та терміну експлуатації будинку.

— «Третя платіжка» приходитиме лише мешканцям того будинку, де здійснено техобслуговування — один раз на 3 роки, якщо будинку більше 25 років, та один раз на 5 років, якщо будинку менше 25 років. Роботи проводитимуться згідно з графіком — споживачів про це попереджають, — пояснили у пресслужбі ПрАТ «Кременчукгаз».

Розрахунок вартості цієї послуги проводиться для кожного будинку окремо, залежно від його характеристик, кількості газового обладнання та згідно «Методології розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків», затвердженою постановою НКРЕКП від 22.11.2023 року № 2162.

Але для кожної квартири конкретного багатоквартирного будинку оплата буде однаковою, незалежно від кількості кімнат чи житлової площі.

У ПрАТ «Кременчукгаз» наголошують, що споживачам не треба нікуди звертатися, щоб приєднатися до умов договору про надання послуги з технічного обслуговування.

Графік проведення технічного обслуговування можна подивитися на сайті підприємства.

Новий «газовий» платіж незабаром очікує на кременчужан

Нагадаємо, у грудні 2023 року ми писали, що з нового року в Україні запроваджують плату за обслуговування внутрішньобудинкових систем.

До 5 січня 2024 року оператори ГРМ на своїх сайтах мали розмістити вартість техобслуговування для кожного багатоповерхового будинку, а також графік проведення техоглядів, що «Кременчукгаз» і зробив.

Минулого року голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», що своєчасне технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання допоможе убезпечити житло від аварій та наголосив, якщо будинок не обслуговується, його мають відключати від споживання газу до моменту проведення ТО.

— Міністерство енергетики зобов’язує «Кременчукгаз» протягом першого року здійснити обслуговування 100% багатоквартирних будинків. Далі діятиме певна періодичність, залежно від терміну експлуатації будинку: чим новіша будівля, тим рідше вона обслуговуватиметься. Відповідно до цієї періодичності формуватимуться графіки, — пояснив тоді Богдан Оксененко періодичність технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Запобігти вибуху газу — відповідальність споживача, — «Кременчукгаз»

Контактний телефон центра обслуговування споживачів ПрАТ «Кременчукгаз», по якому можна отримати усі роз’яснення з цього питання — 0675047816.

Усі нормативні документи щодо цієї послуги є на сайті ПрАТ «Кременчукгаз».

Раніше ми писали, понад 700 витоків газу усунули за I півріччя аварійні бригади «Кременчукгазу».