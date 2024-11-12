Виготовлення солодощів в умовах війни: кондитерську фірму «Лукас» відвідав очільник ОВА Пронін

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Керманичу області показали процес виготовлення цукерок, розповіли про діяльність підприємства в умовах війни та працівників підприємства, які захищають Україну на фронті

Сьогодні, 12 листопада, з робочим візитом кондитерську компанію «Лукас» у Кременчуці відвідав голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Представники адміністрації компанії розповіли гостям про виробництво солодощів в умовах війни: де сировину беруть, як триває процес виготовлення та де потім товар реалізовують.

Зокрема, відвідувачам показали цех, де виготовляють цукерки.

Перед входом у приміщення усі представники делегації мали одягнути захисний одяг, а також пройти процес обробки рук, інакше автоматизована система не змогла б їх пропустити.

Пронін ознайомився також із кількістю працівників на підприємстві та дізнався, скільки із них від початку війни пішли боронити Україну. Семеро працівників уже віддали своє життя за Батьківщину, ще один вважається зниклим безвісти.

Перед входом на підприємство є невелика капличка, біля якої встановлені меморіальні дошки в пам’ять про кожного загиблого на війні працівника. Філіп Пронін разом із мером Кременчука Віталієм Малецьким та іншими відвідувачами вшанували полеглих захисників.

— Вражає те, що практично з нуля зробили таке потужне виробництво за 25 років. І те, що ми бачимо зараз — продукція виробництва продається у 54-х країнах світу.

Пронін подякував працівникам підприємства за те, що в умовах війни не полишають країну, а продовжують працювати і наповнювати бюджет та підтримують родини працівників, які зараз воюють або вже загинули за Україну.

Нагадаємо, сьогодні з робочим візитом Філіп Пронін відвідав також одну із кременчуцьких лікарень.