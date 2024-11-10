Автентична їжа та ринок. Шеф-кухар Євген Клопотенко побував у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 989

Клопотенко побував у ресторані української кухні «Бойова галушка» і на Кременчуцькому ринку

Український шеф-кухар Євген Клопотенко відвідав кілька міст Полтавщини в рамках гастро-експедиції, зокрема, і Кременчук також.

Клопотенко побував у ресторані української кухні «Бойова галушка» і на Кременчуцькому ринку. Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав про цей заклад. Як кременчужани не побоялися розпочати власну справу за повномасштабного вторгнення та скільки коштів отримали на втілення ідеї, а ще про унікальні рецепти кухні Полтавщини, які відроджує «Бойова галушка», читайте у матеріалі.

Екскурсію ринком провела начальниця управління земельних відносин, мама блогерки Софії Безверхої (krapka.krapka), Ірина Безверха.

«Якщо через мій допис хоча б одна людина щось усвідомить, я готова вивезти купу гейту», — амбасадорка всього українського Софія Безверха

Про автентичну їжу Кременчука, Кременчуцького району і Полтавщини загалом дивіться у відеосюжеті з гастро-експедиції.