Автентична їжа та ринок. Шеф-кухар Євген Клопотенко побував у Кременчуці

Український шеф-кухар Євген Клопотенко відвідав кілька міст Полтавщини в рамках гастро-експедиції, зокрема, і Кременчук також.
Клопотенко побував у ресторані української кухні «Бойова галушка» і на Кременчуцькому ринку. Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав про цей заклад. Як кременчужани не побоялися розпочати власну справу за повномасштабного вторгнення та скільки коштів отримали на втілення ідеї, а ще про унікальні рецепти кухні Полтавщини, які відроджує «Бойова галушка», читайте у матеріалі.
Екскурсію ринком провела начальниця управління земельних відносин, мама блогерки Софії Безверхої (krapka.krapka), Ірина Безверха.
«Якщо через мій допис хоча б одна людина щось усвідомить, я готова вивезти купу гейту», — амбасадорка всього українського Софія Безверха
Про автентичну їжу Кременчука, Кременчуцького району і Полтавщини загалом дивіться у відеосюжеті з гастро-експедиції.
Нагадаємо, Кременчуцький ринок потрапив до онлайн-ринку шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
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