Підприємство сестри нардепа Шаповалова готує документи на оформлення недобудованого басейну біля дитсадка

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Приватному підприємству «Апілак», що належить сестрі народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова Ірині Мовчан, планують надати дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах оренди. Як вказано у проєкті рішення міської ради, це потрібно для закінчення будівництва басейну з переходом до дитсадка № 65 на вул. Київській, 12.

Кременчуцька депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянула 8 листопада це питання. Зазначили, що «Апілак» викупив цей басейн ще «у минулому десятиріччі».

Надалі проєкт мають розглянути вже на сесії міської ради.

ПП «Апілак», за даними Youcontrol, зареєстрували у 1993 році. Засновниця — Ірина Мовчан, мати народного депутата Олексія Мовчана та сестра нардепа Юрія Шаповалова.

Додамо, що підприємство Ірини Мовчан раніше вже фігурувало у матеріалах «Кременчуцького Телеграфа» про забудову берега Дніпра. «Апілак» збудував базу відпочинку на вулиці Флотській, 10. Більш детально про забудову берега читайте ТУТ.



