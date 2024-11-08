Підприємство сестри нардепа Шаповалова готує документи на оформлення недобудованого басейну біля дитсадка

Приватному підприємству «Апілак», що належить сестрі народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова Ірині Мовчан, планують надати дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах оренди. Як вказано у проєкті рішення міської ради, це потрібно для закінчення будівництва басейну з переходом до дитсадка № 65 на вул. Київській, 12.
Кременчуцька депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянула 8 листопада це питання. Зазначили, що «Апілак» викупив цей басейн ще «у минулому десятиріччі».
Надалі проєкт мають розглянути вже на сесії міської ради.
ПП «Апілак», за даними Youcontrol, зареєстрували у 1993 році. Засновниця — Ірина Мовчан, мати народного депутата Олексія Мовчана та сестра нардепа Юрія Шаповалова.
Додамо, що підприємство Ірини Мовчан раніше вже фігурувало у матеріалах «Кременчуцького Телеграфа» про забудову берега Дніпра. «Апілак» збудував базу відпочинку на вулиці Флотській, 10. Більш детально про забудову берега читайте ТУТ.
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