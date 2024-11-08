Підприємство депутата Іваняна хоче продовжити оренду землі під ТЦ, але є заборгованість: що вирішила депутатська комісія

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 189

Відомо, що «Укркомцентр» хоче продовжити оренду земельної ділянки під своїм торгівельним центром «NEW» на 25 років

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Укркомцентр» (ТОВ НВП «УКРКОМЦЕНТР» — ред.), що належить депутату Геннадію Іваняну, має заборгованість перед містом у понад 1 млн гривень. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 8 листопада.

Відомо, що «Укркомцентр» хоче продовжити оренду земельної ділянки під своїм торгівельним центром «NEW» на 25 років. Попередній термін був 10 років. Виявилось, що юридична особа має заборгованість у розмірі 1 млн 43 тисячі гривень.

— Якщо не буде гарантійних листів до сесії, тоді ми будемо знімати (питання — ред.), — сказав голова комісії, депутат Сергій Порчирян.

Управління земельних ресурсів пообіцяло, що «попрацює з ними».

— З бухгалтером поговоримо, — сказала начальниця управління Ірина Безверха.

За даними Youcontrol, ТОВ НВП «УКРКОМЦЕНТР» зареєстрували у 2000 році. Товариство заснував депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, а керівником є Олександр Литвиненко. Основний вид діяльності ТОВ — виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу.

Нагадаємо, на початку жовтня депутатська комісія розглянула питання продовження дії договору оренди землі «Новій Лінії». Як виявилось, магазин має борг перед містом з 2020 року у розмірі 190 тисяч гривень. Депутат Олександр Роженко запропонував продовжити оренду ще на 1 рік. Голова комісії, депутат Сергій Порчирян заперечив і додав, що питання не розглядатимуть у зв’язку з заборгованістю.