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Головам громад Кременчуччини офіційно представили нового начальника Кременчуцького РТЦК та СП Мазніцького

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 500

 

Новий очільник Кременчуцького районного терцентру родом із Вінничини, має статус учасника бойових дій

У Кременчуці головам громад району представили нового начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Олександра Мазніцького. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.

У Кременчуцькому районному ТЦК новий начальник — підполковник Мазніцький замінить полковника Волкова

Офіційно до виконання обов’язків на новій посаді підполковник Мазніцький приступив 1 листопада — він прийняв усі справи та посаду від колишнього очільника Кременчуцького РТЦК та СП полковника Мирослава Волкова.

Підполковник Олександр Мазніцький офіційно став начальником Кременчуцького районного ТЦК та СП

У пресслужбі ОТЦК озвучили також і деякі факти з біографії підполковника.

Народився Олександр Мазніцький 16 липня 1974 року на Вінничині. Упродовж 1991-1995 років навчався у Кам’янець-Подільському вищому військово-інженерному командному училищі. Далі проходив військову службу у Кривому Розі на посаді командира взводу, згодом став командиром роти.

У 2006-му році звільнився з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України. На службі Мазніцький повернувся у 2015-му році. Протягом 2017-2018 років брав участь у бойових діях на Луганському напрямку у складі гірсько-штурмової бригади. До 2023-го року служив на різних посадах у системі військових комісаріатів Хмельницької області. Із січня до серпня 2023 року очолював інженерну службу в одній з механізованих бригад. Після отримання висновку військово-лікарської комісії про обмежену придатність до військової служби за станом здоров’я Мазніцького перевели до Кременчуцького районного ТЦК та СП та призначили начальником відділу.

Підполковник Олександр Мазніцький має двох дітей, які теж пов’язали життя із військовою службою. Його донька служила за контрактом у Збройних Силах України, а син — курсант Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Нині родина військовослужбовця живе на Хмельниччині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за 2023 рік підполковник Олександр Мазніцький задекларував понад пів мільйона гривень доходу.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: Кременчуцький РТЦК та СП начальник Олександр Мазніцький представлення
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