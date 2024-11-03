На Полтавщині перевірять усіх чоловіків, які від початку повномасштабного вторгнення отримали інвалідність

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 111

На Полтавщині перевірять інформацію щодо усіх військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 50 років, які від початку повномасштабного вторгнення отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності. Про це стало відомо із рішення Ради оборони області від 16 жовтня 2024 року. Розпорядження щодо введення цього рішення в дію 24 жовтня підписав очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Перевірятимуть дані щодо усіх чоловіків зі статусом інвалідності окрім тих, хто її отримав внаслідок отриманих на війні поранень (травм, контузій чи каліцтв), а також тих, хто втратив кінцівки, має онкологічні захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми, причини інвалідності з дитинства.

Обов’язок щодо цієї перевірки поклали на Департамент охорони здоров’я Полтавської ОВА. Узятися до виконання цього завдання фахівці департаменту мають невідкладно.

Імовірно, така перевірка може бути пов’язана із тим, що у період від 1.09.2023 до 1.10.2024 інвалідність в області отримали 4162 чоловіки віком від 25 до 60 років. А за інформацією правоохоронців, посадовці Полтавської обласної МСЕК вимагали за отримання інвалідності для ухилення від мобілізації від 8000 до 15000 доларів США.

До прикладу, у вересні у Кременчуці члена ВЛК затримали на хабарі у 12 $ тисяч за фіктивні інвалідності.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про ліквідацію структури МСЕК до кінця року. Проте згодом Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК.