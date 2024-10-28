«Вони говорили: хто, як не ми»: у Кременчуці рідним загиблих героїв передали нагороди полеглих бійців

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Сьогодні, 28 жовтня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідні чотирьох полеглих військовослужбовців отримали їхні посмертні нагороди.

Андрієві Логвиненку, Сергієві Тригубенку, Олексієві Наливайку та Олександрові Клочку посмертно присвоїли ордени «За мужність» III ступеня.

Вручили нагороди близьким загиблих бійців тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко та заступник начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Руслан Близнюк.

Десантник Олександр Клочко народився та жив у Кременчуці. На захист України став у листопаді 2022 року. Служив стрільцем-помічником гранатометника 4 відділення 2 аеромобільного взводу 1 аеромобільної роти 1 аеромобільного батальйону військової частини А-2120. Загинув військовий 23 квітня 2023 року під час артилерійського обстрілу на Луганщині.

Мати бійця, пані Ірина, розповідає, що у цивільному житті її син був талановитою та творчою людиною. Самостійно вивчив англійську та французьку мови, а на французькій навіть писав вірші.

— На поховання приїжджали його побратими, то один хлопчик розповідав, що Саша врятував життя йому — прикрив своїм тілом і накладав турнікет. І саме у цей час уламки снаряда влучили у нього…

Молодший сержант Андрій Логвиненко на захист України став у перші дні повномасштабного вторгнення. Народився чоловік у Сумах, а з часом доля завела його до Кременчука, де він одружився та створив сім’ю.

Дружина загиблого бійця, пані Тетяна, говорить, що чоловік мав бойовий досвід — до цього прослужив три роки за часів АТО.

— Він удома навіть і не сказав нам, що у лютому 2022 року пішов і записався добровольцем. Він був дуже мужнім, завжди йшов попереду всіх. Побратими його дуже поважали, він був командиром першого відділення 71-ї бригади. Але так сталося, що загинув молодим… Йому було усього 42 роки… Загинув під Бахмутом… — розповідає Тетяна.

Солдат Олексій Наливайко також народився та навчався у Кременчуці. Мав бойовий досвід із 2014 року. У квітні 2022 року добровільно повернувся на службу та став на захист України у лавах єгерської бригади. Загинув боєць у вересні 2023 року на Запоріжжі від удару дрону-камікадзе.

Мати полеглого військового говорить, що її син починаючи із 2014 року прослужив три роки за контрактом. Коли почалася повномасштабна війна, мав можливість залишитися.

— Але йому почали телефонувати хлопці, з якими він раніше служив. І коли він уже ішов, то сказав мені «мам, ми АТОвці, ми повинні йти першими, хто, якщо не ми, будемо це приймати і навчати далі інших?».

За словами жінки, кожен, хто пройшов війну, — уже герой. І їх усіх потрібно шанувати і поважати у першу чергу через те, що вони на війну ідуть.

Нагороду полеглого солдата Сергія Тригубенка отримували його дружина та син.

Народився чоловік у селі Лутовинівка Козельщинського району, але згодом переїхав до Кременчука. Служив у військовій частині А 4030 — це 71 окрема єгерська бригада. Був водієм командира відділення. Загинув боєць 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині.

— Уже пройшло півтора року і 28 днів, але таке відчуття, ніби це було учора… Болить однаково… За всіх болить — і за тих хлопців, хто не повернувся, і тих, хто зараз там…

Жінка розповідає, після загибелі Сергія життя розділилося на «до» та «після». Втрату вдалося пережити лише завдяки рідним.

— Він був для нас усім. Самим веселим, самим добрим. Для онуків взагалі був дідусь із великої літери. І він нам говорив «я йду для того, аби ви жили». Він мріяв, щоб Україна розквітала. Для нього прикладом були козаки, він завжди йшов із козацькими піснями у бій… — додає пані Зоя.

Наприкінці нагородження загиблих військовослужбовців вшанували хвилиною мовчання.

І Артем Даценко, і Руслан Близнюк висловили щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадали, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА та Кременчуцького РТЦК та СП, де їм завжди допоможуть.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці ще чотири родини полеглих бійців отримали посмертні нагороди.