Дружина нардепа Шаповалова виграла титул Mrs. Transcontinental на конкурсі краси у США

Вчора, 23:42 Переглядів: 367

Також вона отримала відзнаку за найкращій національний костюм

20 жовтня на своїй сторінці в інстаграм дружина кременчуцького нардепа Юрія Шаповалова Євгенія виклала відео, в якому повідомила, що виграла титул Mrs. Transcontinental на конкурсі краси у США, а також отримала відзнаку за найкращій національний костюм.

Конкурс проходив в Атланті, штат Джорджія, з 15 по 20 жовтня. Учасниці мали презентувати себе та свою благодійну діяльність, також представити національний костюм, купальник та вечірню сукню.

Нагадаємо, що Євгенія Шаповалова оголосила, що братиме участь у конкурсі краси 19 вересня, та розповідала про підготовку до нього у своїх соцмережах.

Євгенія володіє в місті товариством з обмеженою відповідальністю «Кіноплекс» у торгівельному центрі «Галактика» та рестораном «Sweetlo».