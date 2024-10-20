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Дружина нардепа Шаповалова виграла титул Mrs. Transcontinental на конкурсі краси у США

Вчора, 23:42 Переглядів: 367

 

Також вона отримала відзнаку за найкращій національний костюм

20 жовтня на своїй сторінці в інстаграм дружина кременчуцького нардепа Юрія Шаповалова Євгенія виклала відео, в якому повідомила, що виграла титул Mrs. Transcontinental на конкурсі краси у США, а також отримала відзнаку за найкращій національний костюм.

   

Конкурс проходив в Атланті, штат Джорджія, з 15 по 20 жовтня. Учасниці мали презентувати себе та свою благодійну діяльність, також представити національний костюм, купальник та вечірню сукню.

Нагадаємо, що Євгенія Шаповалова оголосила, що братиме участь у конкурсі краси 19 вересня, та розповідала про підготовку до нього у своїх соцмережах.

Євгенія володіє в місті товариством з обмеженою відповідальністю «Кіноплекс» у торгівельному центрі «Галактика» та рестораном «Sweetlo».

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Автор: Телеграф
Теги: Євгенія Шаповалова соцмережі конкурс краси
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