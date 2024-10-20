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Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці може з’явитись новий торговельний центр на вулиці Небесної Сотні

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 814

Нині там розташований будинок у приватному секторі

На вулиці Небесної Сотні, 45 планується будівництво торговельно-адміністративної будівлі. Площа земельної ділянки становить 512 м². Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 18 жовтня.

 

Нині там розташований будинок у приватному секторі. Очікується, що будівля матиме 2 поверхи — «буде не повноцінний торговельний центр», сказав заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко. 

Нагадаємо, у Кременчуці на розі вулиць Шевченка та Української з'явиться новий торговельний центр 

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: google.maps
Теги: торговельний центр
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